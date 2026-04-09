Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)

Matia Corvin îi donează fiului său nelegitim domeniul Hunedoarei

📁 Istorie Medievală Universală

Pe 8 aprilie 1482, regele Matia a emis un act de donație, prin care i-a oferit fiului său nelegitim, Ioan Corvin, domeniul Hunedoarei, proprietatea ereditară a familiei. Acest gest a reprezentat o recunoaștere oficială a lui Ioan Corvin ca membru deplin al familiei de Hunedoara și moștenitor de drept, iar acest fapt a consolidat poziția sa în cadrul nobilimii regatului.

Ioan Corvin deținea titlurile de comite perpetuu de Hunedoara și duce de Liptovia, primind anterior moșii în comitatele Târnava și Dăbâca. La acea dată domeniul Hunedoarei era un domeniu vast și foarte valoros pentru acele timpuri. Domeniul includea aproximativ 123 de sate și 6 târguri, ceea ce îl făcea unul dintre cele mai mari domenii nobiliare din Transilvania, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Tânărul Ioan Corvin. Pictură de Baldassare Estense (© Wikimedia Commons)

Castelul de la Hunedoara era centrul administrativ și reședința principală. Datorită numărului mare de sate, domeniul genera venituri substanțiale, provenite din taxe, dijme, muncă feudală și exploatarea resurselor (păduri vaste, mine de fier și aur, terenuri agricole). Aflat într-o zonă cheie a Transilvaniei, domeniul era important și din punct de vedere militar și politic. Stăpânirea lui însemna controlul asupra unei părți importante a regiunii.

Matia Corvin

Așadar, când Matia Corvin i-a oferit domeniul fiului său, nu a fost vorba doar de a face un gest simbolic de recunoaștere, ci actul din 8 aprilie 1482, a reprezentat un real transfer de putere și bogăție. Ioan Corvin a păstrat stăpânirea asupra domeniului Hunedoarei pe tot parcursul vieții sale. Aceasta în condițiile în care după moartea tatălui său, situația grea atât din punct de vedere politic și financiar în care s-a găsit, l-au constrâns a zălogi total sau parțial domeniul în mai multe rânduri.

Cu toate acestea domeniul Hunedoarei nu a suferit schimbări teritoriale majore. În ultimii ani ai vieții sale, Ioan Corvin a reușit a recupera mare parte din proprietățile înstrăinate, plătind o parte din sumele cu care acestea au fost zălogite. La moartea sa, castelul și domeniul Hunedoarei au rămas fiului său, Cristofor.

Bibliografie:

Pataki Iosif, Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea, Bucuresti 1973

Mai multe pentru tine...
Ioan Corvin, fiul nelegitim al regelui Ungariei, Matia Corvin jpeg
Ioan Corvin, fiul nelegitim al regelui Ungariei, Matia Corvin
Procesiune în piața San Marco din Veneția, la sfârșitul secolului al XV-lea. Pictură de Gentile Bellini (© Wikimedia Commons)
Fiul nelegitim al regelui Matia Corvin vizitează Veneția
Beatrice de Aragon și Matia Corvin (© Magyar Nemzeti Múzeum / Wikimedia Commons)
Știați că ducele Ioan Corvin avea probleme locomotorii?
Vas aparținând civilizației Jiroft (© NearEMPTiness / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Rivalul misterios al Mesopotamiei în zorii civilizației umane
Louvre Sleeping Hermaphroditus 01 jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum trata Evul Mediu oamenii între două sexe (intersex sau hermafroditi)?
Regele Carol I și prințul Friedrich Wilhelm participând la ceremoniile din 7/20 aprilie 1909 (© Arhivele Naționale ale României, colecția Documente fotografice, F II 33 (3)
📁 Monarhia în România
Regele Carol I a primit bastonul de Generalfeldmareșal al armatei prusace, la aniversarea vârstei de 70 de ani
22 martie 1917, Răcăciuni. Regele Ferdinand, împreună cu generalul Alexandru Averescu, în fața combatanților din Divizia a 8-a (© Mareșal Alexandru Averescu, Notite zilnice din războiu (1916-1918), Editura Cultura Națională, 1935, p 146.)
📁 Primul Război Mondial
Cum a fost perceput în epocă discursul Regelui Ferdinand ținut în fața soldaților la Răcăciuni
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s a putut și azi nu jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s-a putut și azi nu
frontiers medicine screaming woman mummy credit sahar saleem 06 png
📁 Egiptul Antic
"Mumia care țipă" a fost "disecată virtual" ca să se afle de ce are o expresie facială înfricoșătoare
Bead net dress e1775504717898 png
📁 Istoria Modei
Adevărul despre rochia egipteană din mărgele veche de 4.500 de ani: simbol, ritual și mister
edited image no text png
📁 Istorie recentă
NATO, în fața celei mai mari crize: planul lui Trump și riscul unui colaps al alianței fara SUA
Afișul grafic al filmului „Dacii”, păstrat în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României
📁 Afişe publicitare de odinioară
Afișul filmului „Dacii” (1967). Prima „superproducție” din Epopeea Națională Cinematografică