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Descoperirea care a zguduit arheologia: cele 900 de manuscrise ascunse lângă Marea Moartă

📁 Istoria Religiilor
Autor: Redacția

Considerate cea mai importantă descoperire de manuscrise din epoca modernă, Manuscrisele de la Marea Moartă nu îl menționează pe Iisus. Totuși, ele reconstruiesc lumea religioasă și culturală în care s-a născut creștinismul și oferă indicii prețioase despre credințele evreilor din secolul I.

În primăvara anului 1947, într-o zonă aridă și izolată de pe malul nord-vestic al Mării Moarte, un tânăr păstor beduin a făcut o descoperire care avea să schimbe pentru totdeauna studiul Bibliei, al iudaismului antic și al creștinismului timpuriu.

Ascunse în peșterile de la Qumran, în vase de lut sigilate cu aproape două milenii în urmă, se aflau sute de manuscrise și zeci de mii de fragmente de texte vechi. Ceea ce părea inițial o simplă descoperire arheologică s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai importante evenimente culturale și științifice ale secolului XX.

Astăzi, Manuscrisele de la Marea Moartă sunt considerate cea mai importantă colecție de texte religioase antice descoperită vreodată. Ele nu îl menționează direct pe Iisus Hristos și nu descriu evenimentele relatate în Evanghelii. Cu toate acestea, pentru istorici și teologi, ele reprezintă cea mai apropiată fereastră către lumea în care a apărut creștinismul.

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O bibliotecă ascunsă în deșert

Descoperirile de la Qumran au scos la lumină aproximativ 100.000 de fragmente provenind din aproape 900 de manuscrise diferite, datate între secolul al III-lea î.Hr. și anul 68 d.Hr., momentul în care regiunea a fost devastată în timpul războiului dintre evrei și romani.

Textele au fost găsite în 11 peșteri aflate în apropierea Mării Moarte, într-o zonă care făcea parte din vechea Iudee. Majoritatea cercetătorilor cred că ele au aparținut unei comunități religioase cunoscute sub numele de esenieni, una dintre marile grupări iudaice ale epocii celui de-Al Doilea Templu.

Esenienii erau descriși de autori antici precum Iosif Flaviu, Filon din Alexandria și Pliniu cel Bătrân ca o comunitate austeră, disciplinată și profund religioasă. Ei trăiau în grupuri relativ izolate, respectau reguli stricte și așteptau intervenția iminentă a lui Dumnezeu în istorie.

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