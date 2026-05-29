Se căsătoreau oamenii în Evul Mediu la 12-13 ani? Ce zic documentele

Filmele, serialele și chiar unele manuale populare au contribuit la imaginea unei Europe medievale în care fetele erau măritate la 12 sau 13 ani, iar maternitatea începea imediat după pubertate.

Realitatea istorică este însă mult mai complexă.

Cercetările din ultimele decenii arată că, pentru majoritatea populației Europei medievale – în special în nord-vestul continentului – căsătoria avea loc de regulă în jurul vârstei de 20 de ani sau chiar mai târziu. Cazurile de căsătorii foarte timpurii existau, dar erau asociate în principal familiilor regale și aristocrației, unde alianțele politice și moștenirile cântăreau mai mult decât considerentele personale.

Un mit modern despre o lume medievală

Atunci când auzim despre o prințesă căsătorită la nouă ani sau despre o regină logodită în copilărie, tindem să presupunem că astfel de situații erau obișnuite pentru întreaga societate medievală.

Documentele istorice sugerează exact contrariul.

În majoritatea comunităților rurale și urbane din Anglia, Franța de nord, Țările de Jos și Germania, bărbații și femeile se căsătoreau abia după ce reușeau să își asigure o anumită independență economică. În multe cazuri, asta însemna ani întregi petrecuți ca ucenici, servitori, lucrători agricoli sau meșteșugari.

Căsătoria nu era doar o ceremonie religioasă. Ea presupunea întemeierea unei gospodării proprii, iar acest lucru necesita bani, bunuri și stabilitate.

De ce nobilii se căsătoreau mai devreme

Excepțiile care au alimentat mitul provin aproape întotdeauna din rândul elitelor.

Pentru familiile regale și aristocratice, căsătoria era înainte de toate un instrument politic. Printr-o alianță matrimonială se puteau obține teritorii, drepturi de succesiune, tratate sau influență diplomatică.

Însă chiar și atunci când logodnele și căsătoriile erau încheiate foarte devreme, consumarea efectivă a căsătoriei era adesea amânată ani întregi.

Să analizăm căsătoriile timpurii pe care le întâlnim în istoria Europei medievale și să comparăm vârsta la care au avut loc cu vârsta la care s-a născut primul copil cunoscut al fiecărei femei:

Constance a Franței (1078–1125)S-a căsătorit la aproximativ 15–17 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea aproximativ 30 de ani.

Cecilia a Franței (1097–1145)S-a căsătorit la aproximativ 9 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea aproximativ 22 de ani.

Împărăteasa Matilda (1102–1167)S-a căsătorit la 8 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea 31 de ani.

Theodora Comnena, regină a Ierusalimului (cca 1145–1182)S-a căsătorit la 13 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea 23 sau 24 de ani.

Isabella de Hainaut (1170–1190)S-a căsătorit la 10 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea 17 ani.

Agnes a Franței (împărăteasă) (1171–1220/după 1240)S-a căsătorit la 9–10 ani; nu sunt cunoscuți copii.

Sfânta Elisabeta a Portugaliei (1271–1336)S-a căsătorit la 11–12 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea 19 ani.

Isabella a Franței (1295–1358)S-a căsătorit la 12 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea 17 ani.

Bianca de Savoia (1337–1387)S-a căsătorit la 13 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea 14 ani.

Isabella de Valois (1389–1409)S-a căsătorit la 6 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea 19 ani, în cadrul celei de-a doua căsătorii.

Lady Margaret Beaufort (1443–1509)S-a căsătorit la 6–7 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea 13 ani.

Beatrice d’Este (1475–1497)S-a căsătorit la 15 ani; primul copil cunoscut s-a născut când avea 17 ani.

Lucrezia Borgia (1480–1519)S-a căsătorit la 13 ani (prima căsătorie a fost anulată și nu a fost consumată); primul copil cunoscut s-a născut când avea 19 ani, în cadrul celei de-a doua căsătorii.

Din această listă se observă un aspect important: chiar și în rândul familiilor regale și aristocratice, unde logodnele și căsătoriile puteau avea loc la vârste foarte mici, nașterea primului copil era adesea amânată cu mulți ani. În numeroase cazuri, diferența dintre vârsta la căsătorie și cea la care apare primul copil cunoscut este de un deceniu sau chiar mai mult, ceea ce sugerează că multe dintre aceste uniuni aveau inițial un caracter politic și dinastic, iar conviețuirea efectivă sau consumarea căsătoriei era amânată până la o vârstă considerată mai potrivită.

Citeste continuarea pe turismistoric.ro