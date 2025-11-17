Beatrice de Aragon, soția lui Matia Corvin, de două ori regină a Ungariei

Fiica regelui Ferdinand I de Neapole și a soției acestuia, Isabella de Clermont, Beatrice s-a născut la 16 noiembrie 1457. A fost regină de două ori, atât în Ungaria cât și în Boemia, prin căsătoriile cu Matia Corvin, respectiv Vladislav al II-lea.

Crescută în mediul cultivat de la curtea tatălui ei din Napoli, Beatrice a primit o educație solidă. Logodna ei cu Matia Corvin a avut loc în anul 1474, căsătorindu-se cu acesta la 22 decembrie 1476. A fost încoronată regină a Ungariei la Székesfehérvár, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Impactul ei asupra vieții culturale din Ungaria a fost unul profund, deoarece a introdus elemente ale Renașterii italiene la curtea maghiară, încurajând interesul lui Matia pentru Bibliotheca Corvina. A supervizat construcția palatului Visegrád ca reședință regală și a înființat o Academie. Datorită ei, mai multe figuri celebre ale Renașterii italiene au vizitat Ungaria în ultimul deceniu al domniei lui Matia, precum, istoricii Antonio Bonfini și Petrus Ransanus, Diomede Caraffa și Roberto Caracciolo.

Tensiunile în familia regală au apărut în 1479, când Matia a conferit domeniul Hunedoarei fiului său nelegitim, Ioan Corvin și a primit-o pe Barbara Edelpöck, mama acestuia la curte. Ca urmare, Beatrice nu a recunoscut niciodată legitimitatea lui Ioan Corvin ca moștenitor al lui Matia.

Treptat, datorită setei de putere, și a incapacității de a oferi un moștenitor, Beatrice devine din ce în ce mai nepopulară, fiindu-i atribuită chiar moartea soțului.

După moartea lui Matia, în anul 1490, ea a reușit să-și mențină poziția cu sprijinul nobilimii maghiare și și-a continuat domnia ca regină prin căsătoria cu Vladislav al II-lea (1491), regele Boemiei și Ungariei. Această căsătorie, ca și cea anterioară, a rămas fără copii, și nu a fost recunoscută, deoarece Vladislav nu obținuse divorțul de prima sa soție. Vladislav a negat legalitatea căsătoriei, afirmând că a fost constrâns să o facă împotriva voinței sale. Ca urmare, în anul 1493, a fost formată o comisie papală, care, în 1500, a declarat căsătoria ca fiind ilegală. În aceste condiții, Beatrice s-a întors la Napoli unde a și decedat, în data de 23 septembrie 1508.

Foto sus: Beatrice de Aragon și Matia Corvin (© Magyar Nemzeti Múzeum / Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...