Matia Corvin, încoronat rege al Ungariei după șase ani de domnie

Încoronarea lui Matia Corvin, desfășurată la 29 martie 1464, reprezintă un moment de mare importanță, deoarece a consfințit în mod oficial și legitim domnia sa. Deși fusese ales și înscăunat rege al Ungariei cu șase ani mai devreme, la 24 ianuarie 1458, respectiv 14 februarie 1458, el nu a putut fi încoronat conform tradiției, cu Coroana Sfântului Ștefan, deoarece aceasta lipsea.

În februarie 1440, regina Elisabeta de Luxemburg, văduva regelui Albert, a pus la cale sustragerea coroanei pentru a împiedica încoronarea regelui Vladislav I, ales de nobili, în locul lui Ladislau al V-lea Postumul, moștenitorul de drept al tronului. Prin intermediul reginei, Coroana Sfântului Ștefan a ajuns în custodia lui Frederic al III-lea de Habsburg, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

În Regatul Ungariei era considerată legitimă doar încoronarea realizată cu această coroană, atribuită întemeietorului statului, Sfântul Ștefan. Lipsa ei și a unei ceremonii legitime îl expunea pe Matia atacurilor adversarilor săi. Astfel, încă de la începutul domniei, recuperarea coroanei a devenit o prioritate.

Timp de șase ani, Matia Corvin a dus negocieri și confruntări pentru a o recupera, în contextul în care Frederic al III-lea ridica pretenții la tronul Ungariei, sprijinit de influenta familie Garai. În 1459, aceștia au organizat o rebeliune împotriva lui Matia, însă majoritatea baronilor i-au rămas fideli, iar revolta a fost rapid înăbușită.

Determinarea regelui a continuat, fiind sprijinit inclusiv de Papa Pius al II-lea, căruia i-a promis organizarea unei noi cruciade antiotomane. În urma negocierilor și a contextului politic favorabil, în 1461 s-a ajuns la un consens, iar pacea definitivă a fost încheiată la 19 iulie 1463.

Pentru a recupera coroana, Matia a fost nevoit să accepte condiții dificile: plata sumei de 80.000 de florini, recunoașterea lui Frederic ca „tată adoptiv” și acceptarea clauzei conform căreia, în lipsa unui moștenitor, tronul urma să revină acestuia și urmașilor săi. De asemenea, Frederic își păstra titlul de rege al Ungariei și teritoriile aflate în posesia sa. În ciuda acestor concesii, beneficiile dobândite prin recuperarea coroanei au fost esențiale pentru stabilitatea regatului.

La 29 martie 1464, această perioadă dificilă a luat sfârșit

Ceremonia de încoronare a avut loc la Székesfehérvár, locul tradițional al încoronărilor regilor maghiari, și a avut un profund caracter religios și simbolic. Evenimentul a început cu o procesiune solemnă, la care au participat mari nobili, clerici și demnitari ai regatului.

În catedrală, slujba a fost oficiată de arhiepiscopul de Esztergom, care a invocat binecuvântarea divină asupra noului rege. Un moment esențial a fost ungerea cu mir, prin care Matia Corvin era consacrat ca monarh ales de Dumnezeu, subliniindu-se astfel caracterul sacru al puterii regale.

A urmat încoronarea propriu-zisă, în cadrul căreia pe capul său a fost așezată Coroana Sfântului Ștefan, simbolul suprem al regalității maghiare. Regele a primit, de asemenea, însemnele puterii: sceptrul, globul crucifer și sabia.

Un alt moment important a fost depunerea jurământului regal, prin care Matia Corvin s-a angajat să respecte legile regatului, să apere Biserica și să protejeze supușii. După încoronare, au avut loc ritualuri simbolice, precum ridicarea sabiei în cele patru direcții, gest care semnifica apărarea țării din toate punctele cardinale.

Ceremonia s-a încheiat cu aclamațiile nobililor și ale poporului, urmate de festivități grandioase, banchete și turniruri cavalerești.

Foto sus: Coroana, Sabia, Sceptrul și Globul Crucifer ale Ungariei, expuse în clădirea Parlamentului maghiar (© Wikimedia Commons)

Bibliografie:

Pál Engel, Regatul Sfântului Ștefan. Istoria Ungariei medievale (895–1526), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011

Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler ș.a., Istoria Transilvaniei, vol. I (până la 1541), Cluj, 2009

Mai multe pentru tine...