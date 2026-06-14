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Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)

Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești

📁 Muzeele României
Autor: Camelia Săvescu

Descoperit în județul Dolj, tezaurul de la Bucovăț, datând din secolul al XVI-lea, cuprinde podoabe medievale remarcabile prin finețea execuției și bogăția decorului.

Printre acestea se află o pereche de cercei din argint aurit, realizată prin cizelare, filigranare și incizare. Cerceii, cu diametrul de 3 cm și greutatea de 7,33 g, au formă circulară, fiind decorați pe margine cu filigran și cu 15 bumbi ornamentali dispuși radial, împodobiți cu granule fine, care conferă ansamblului aspectul unei flori, scrie Muzeul Olteniei din Craiova, pe pagina de Facebook a instituției.

Tezaurul de la Bucovăț include două perechi de cercei, două brățări, două inele și un cercel de tâmplă, mărturii ale rafinamentului artei orfevrăriei românești.

Perechea de cercei este expusă în Sala Tezaur a expoziției permanente „Redescoperă Istoria”, Secția de Istorie - Arheologie a Muzeului Olteniei.

Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)

Autor text/foto: Camelia Săvescu, referent de specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei

Bibliografie:

Evoluția podoabelor în țările române în secolele XIII–XVII”, Muzeul Olteniei, Craiova, 2008, p. 55; R. G. Dumitrescu, D. Bondoc, F. Ridiche et al., „Rarități din colecția Muzeului Olteniei. Catalog de expoziție”, Craiova, 2013, p. 66

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