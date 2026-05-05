Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Vasul Atena (© Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung / CC BY-SA 4.0)

Misterul vasului Atena, îngropat într-o pădure germană acum 2.000 de ani

📁 Muzee
Autor: Redacția

În 1868, soldați dintr-un regiment al Armatei Imperiale Prusace au descoperit un tezaur format din zeci de artefacte antice din argint în timp ce construiau un nou poligon de tragere lângă orașul Hildesheim, în centrul Germaniei.

Tezaurul de la Hildesheim includea veselă de masă elaborată și costisitoare, printre care și vasul Atena, care ar fi putut aparține lui Publius Quinctilius Varus sau unui alt comandant militar roman care a luptat împotriva triburilor germanice în secolul I d.Hr., relatează Live Science.

Vasul Atena, numit și vasul Minerva după numele roman al zeiței, este unul dintre cele patru vase din tezaur care au o emblemă centrală. Potrivit Muzeului Altes din Berlin, care deține tezaurul de la Hildesheim în colecția sa, vasul din argint Atena are aproximativ 25,3 centimetri în diametru și cântărește 2 kilograme.

Atena, zeița greacă a înțelepciunii și a tinereții, este înfățișată stând pe o stâncă, cu un scut sub braț și un coif cu pană pe cap. Faimoasa ei egidă (scut) atârnă ca o eșarfă pentru a o proteja, în timp ce privește înapoi. În fața Atenei se află o stâncă înconjurată de o cunună de măslin, deasupra căreia este așezată bufnița sa sacră. Deși cea mai mare parte a vasului este din argint, există accente de aur pe rochia ei, pe egidă și pe bufniță, precum și pe cele două formațiuni stâncoase, potrivit arheologului Gertrud Platz-Horster.

Emblema Atenei a fost probabil realizată în secolul al II-lea î.Hr., conform Muzeului Altes, iar un nou vas a fost creat pentru această emblemă în secolul I d.Hr. Multe dintre vasele din tezaurul de la Hildesheim prezentau urme de uzură și reparații, ceea ce arată că vesela a fost colecționată de-a lungul timpului.

Având în vedere datarea tezaurului în secolul I și descoperirea sa în centrul Germaniei, unii experți cred că vesela a aparținut cândva unui important comandant militar roman, care ar fi putut să o ascundă de inamic sau tezaurul ar putea reprezenta pradă de război pe care triburile germanice au ascuns-o după ce au furat-o.

Poate cel mai faimos general roman care a luptat împotriva triburilor germanice sub împăratul Augustus a fost Publius Quinctilius Varus, care a pierdut trei legiuni romane întregi în Bătălia din Pădurea Teutoburg în anul 9 d.Hr.

Istoricul roman Suetonius a relatat că Augustus a fost atât de afectat de această pierdere încât a strigat: „Quintili Vare, legiones redde!” — adică „Quinctilius Varus, dă-mi înapoi legiunile mele!”.

După această înfrângere, Varus s-a sinucis, preferând acest lucru în locul confruntării cu cariera sa politică ruinată, iar Augustus a pus capăt campaniei de extindere în Germania.

Indiferent dacă vasul Atena i-a aparținut sau nu lui Varus, tezaurul de la Hildesheim este renumit pentru faptul că reprezintă cea mai mare colecție de argint roman descoperită în afara granițelor imperiului.

Foto sus: Vasul Atena (© Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung / CC BY-SA 4.0)

Mai multe pentru tine...
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
Bronze Age jewelry hoard jpg
Descoperire uimitoare în Germania: un tezaur din Epoca Bronzului schimbă istoria
Monedă din „Tezaurul de la Bickmarsh” (© Worcestershire City Council/Historic England/Go Detecting (Midlands) Ltd.)
Un tezaur rar, ascuns probabil de frica vikingilor, descoperit cu detectoare de metale
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Muzeele României
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
📁 Antichitate
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
Nadia Comăneci în „Almanahul Sportul” din 1974, p. 139 (© Facebook / Arhivele Naționale ale României)
📁 Istoria Sportului
Nadia Comăneci, campioană europeană absolută la vârsta de 13 ani și jumătate
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
📁 Istoria Armelor
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
Stalin (foto: mil.ru)
📁 Comunism
Penuria alimentară în RSS Moldovenească
Femei luptând împotriva armatei imperiale japoneze în timpul rebeliunii Satsuma, din anul 1877. Pictură de Tsukioka Yoshitoshi (© Wikimedia Commons)
📁 Istoria Orientului îndepărtat
Au existat femei samurai în Japonia medievală?
Întâmplări stranii din istorie despre sex care s au dovedit adevărate jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Întâmplări stranii din istorie despre sex care s-au dovedit adevărate
Dictatorul nazist Adolf Hitler preia un apel telefonic la Wolfsschlucht I, sediul său central din Bruly-de-Pesche, în timpul campaniei din vest, mai-iunie 1940 (© Getty Images)
📁 Al Doilea Război Mondial
Ordinul lui Hitler de oprire a înaintării spre Dunkerque
Obiceiurile românilor din secolul al XIX lea: „Abstinenţa este atât de aspră încât nu poţi cumpăra cu aur nicio cană de lapte“ jpeg
📁 Tradiții și obiceiuri
Obiceiurile românilor din secolul al XIX-lea: „Abstinenţa este atât de aspră încât nu poţi cumpăra cu aur nicio cană de lapte“