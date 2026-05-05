Misterul vasului Atena, îngropat într-o pădure germană acum 2.000 de ani

În 1868, soldați dintr-un regiment al Armatei Imperiale Prusace au descoperit un tezaur format din zeci de artefacte antice din argint în timp ce construiau un nou poligon de tragere lângă orașul Hildesheim, în centrul Germaniei.

Tezaurul de la Hildesheim includea veselă de masă elaborată și costisitoare, printre care și vasul Atena, care ar fi putut aparține lui Publius Quinctilius Varus sau unui alt comandant militar roman care a luptat împotriva triburilor germanice în secolul I d.Hr., relatează Live Science.

Vasul Atena, numit și vasul Minerva după numele roman al zeiței, este unul dintre cele patru vase din tezaur care au o emblemă centrală. Potrivit Muzeului Altes din Berlin, care deține tezaurul de la Hildesheim în colecția sa, vasul din argint Atena are aproximativ 25,3 centimetri în diametru și cântărește 2 kilograme.

Atena, zeița greacă a înțelepciunii și a tinereții, este înfățișată stând pe o stâncă, cu un scut sub braț și un coif cu pană pe cap. Faimoasa ei egidă (scut) atârnă ca o eșarfă pentru a o proteja, în timp ce privește înapoi. În fața Atenei se află o stâncă înconjurată de o cunună de măslin, deasupra căreia este așezată bufnița sa sacră. Deși cea mai mare parte a vasului este din argint, există accente de aur pe rochia ei, pe egidă și pe bufniță, precum și pe cele două formațiuni stâncoase, potrivit arheologului Gertrud Platz-Horster.

Emblema Atenei a fost probabil realizată în secolul al II-lea î.Hr., conform Muzeului Altes, iar un nou vas a fost creat pentru această emblemă în secolul I d.Hr. Multe dintre vasele din tezaurul de la Hildesheim prezentau urme de uzură și reparații, ceea ce arată că vesela a fost colecționată de-a lungul timpului.

Având în vedere datarea tezaurului în secolul I și descoperirea sa în centrul Germaniei, unii experți cred că vesela a aparținut cândva unui important comandant militar roman, care ar fi putut să o ascundă de inamic sau tezaurul ar putea reprezenta pradă de război pe care triburile germanice au ascuns-o după ce au furat-o.

Poate cel mai faimos general roman care a luptat împotriva triburilor germanice sub împăratul Augustus a fost Publius Quinctilius Varus, care a pierdut trei legiuni romane întregi în Bătălia din Pădurea Teutoburg în anul 9 d.Hr.

Istoricul roman Suetonius a relatat că Augustus a fost atât de afectat de această pierdere încât a strigat: „Quintili Vare, legiones redde!” — adică „Quinctilius Varus, dă-mi înapoi legiunile mele!”.

După această înfrângere, Varus s-a sinucis, preferând acest lucru în locul confruntării cu cariera sa politică ruinată, iar Augustus a pus capăt campaniei de extindere în Germania.

Indiferent dacă vasul Atena i-a aparținut sau nu lui Varus, tezaurul de la Hildesheim este renumit pentru faptul că reprezintă cea mai mare colecție de argint roman descoperită în afara granițelor imperiului.

Foto sus: Vasul Atena (© Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung / CC BY-SA 4.0)

