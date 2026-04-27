Un tezaur rar, ascuns probabil de frica vikingilor, descoperit cu detectoare de metale

Un grup de pasionați de detectoare de metale a descoperit un tezaur rar de monede anglo-saxone din perioada medievală timpurie, în comitatul Worcestershire, din centrul Angliei.

Membrii asociației Go Detecting (Midlands) Ltd au informat autoritățile competente, iar Worcestershire Archaeology a intervenit după o investigație inițială. Arheologii au realizat un al doilea studiu cu detectoare de metale, o prospecțiune geofizică și apoi o săpătură arheologică, care a scos la iveală încă două concentrații de monede, ceea ce a dus la extinderea și mai mult a ariei de cercetare, informează Popular Science.

„Tezaurul de la Bickmarsh” este alcătuit din 63 de monede. De asemenea, au fost descoperite și alte artefacte datând încă din perioada romană, majoritatea părând nelegate de tezaurul de la Bickmarsh.

În comitatul Worcestershire, descoperirea de monede ce datează din secolele V-IX este extrem de neobișnuită. De fapt, înainte de Tezaurul de la Bickmarsh, fuseseră documentate mai puțin de 100 de astfel de monede, dintre care 18 proveneau din Tezaurul de la Severn Stoke, singurul tezaur secolul IX descoperit anterior în acest comitat.

Deși cercetătorii nu au identificat în timpul săpăturilor structuri sau elemente arheologice direct legate de Tezaurul de la Bickmarsh, au fost scoase la lumină 35 de fragmente mici de tablă de plumb în aceeași zonă în care au fost descoperite monedele. Deși în Anglia au mai fost descoperite tezaure de monede învelite în plumb, în prezent nu există o modalitate de a confirma dacă aceste fragmente sunt legate de tezaurul de la Bickmarsh.

Situl arheologic prezintă, de asemenea, urme de arat atât din perioada medievală, cât și din epoca modernă, ceea ce explică probabil de ce monedele au fost împrăștiate în stratul superficial de sol. Astfel, tezaurul nu a fost, cel mai probabil, îngropat prea adânc și a fost deplasat de activitățile agricole.

Majoritatea monedelor au fost emise în numele regelui Burgred, care a condus Mercia (un regat anglo-saxon din Anglia) între anii 852 și 874. Tezaurul a fost probabil îngropat undeva între anii 871 și 874, posibil pentru a le proteja de vikingii care traversau Anglia la acea vreme. Perioada anglo-saxonă a urmat perioadei romane din Britania, desfășurându-se între anul 410 și invazia normandă din 1066. Alte regate anglo-saxone din Anglia au inclus Northumbria, Wessex și East Anglia.

Foto sus: Monedă din „Tezaurul de la Bickmarsh” (© Worcestershire City Council/Historic England/Go Detecting (Midlands) Ltd.)

