Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)

O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

În anul 1693, un fermier care își ara câmpul în North Petherton, în sud-vestul Angliei, a descoperit o bijuterie medievală fascinantă, realizată din aur, email și cristal. Însă ceea ce diferențiază această piesă de altele este inscripția remarcabilă de pe margine. Bijuteria poartă textul „AELFRED MEC HEHT GEWYRCAN”, o propoziție în engleza veche care înseamnă „Alfred a poruncit să fiu făcută”.

Bijuteria Alfred, care se află în colecția Muzeului Ashmolean al Universității din Oxford, se presupune că a fost realizată între anii 871 și 899, în timpul domniei regelui Alfred cel Mare. Alfred a domnit inițial ca rege al saxonilor de vest (Wessex), unul dintre cele șapte regate anglo-saxone ale vremii. În anul 886, și-a extins puterea asupra întregii Anglii, fiind astfel considerat primul rege englez, informează Live Science.

Bijuteria măsoară aproximativ 6,2 pe 3,1 centimetri. Designul său este alcătuit din zeci de celule mici umplute cu pastă de email colorată și accentuate de benzi subțiri de aur. Aceasta înfățișează o persoană reprezentată de la jumătatea coapselor în sus. Inscripția în engleza veche, scrisă cu majuscule în jurul marginii ramei bijuteriei, o leagă direct de Alfred cel Mare.

Bijuteria Alfred, văzută din lateral (© Wikimedia Commons)
Bijuteria Alfred, văzută din lateral (© Wikimedia Commons)

Regele Alfred era cunoscut ca un lider militar abil, deoarece a contribuit la respingerea invaziilor vikinge din secolul al IX-lea. De asemenea, a fost un om foarte educat, care a dispus traducerea mai multor texte religioase din latină în engleza veche. Potrivit Muzeului Ashmolean, Alfred a distribuit aceste manuscrise religioase episcopilor din regatul anglo-saxon, împreună cu un aestel, un fel de semn de carte sau indicator folosit pentru a urmări rândurile în timpul lecturii. Bijuteria Alfred este probabil capătul unui astfel de aestel.

La baza bijuteriei, într-o formă ce seamănă cu gura unui dragon sau șarpe, experții au observat un soclu cilindric. Acolo era, cel mai probabil, atașat odinioară indicatorul propriu-zis.

Bijuteria Alfred a fost descoperită în apropierea Abației Athelney, inițial o mică fortificație. Se spune că Alfred s-a ascuns timp de câteva luni la Athelney de vikingii danezi, înainte de a lansa un contraatac de succes în anul 878, care l-a ajutat să-și extindă influența asupra sudului Angliei. Ulterior, Alfred s-a întors pentru a întemeia o mănăstire la Athelney și pentru a numi primul său stareț.

Datorită legăturii sale cu primul rege al Angliei, Muzeul Ashmolean a descris Bijuteria Alfred drept „una dintre cele mai importante relicve regale”.

Foto sus: Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)

