Doi români celebri și un caz de spionaj sovietic

6 martie 1949. O zi ce poate fi fixată, din perspectiva timpului istoric trecut, ca debutul isteriei americane numite maccarthism. Altfel zis, al spaimei colective că spionii sovietici sînt plantați peste tot în instituțiile SUA, de unde transmit Moscovei informații vitale în conflictul planetar numit Războiul Rece.

Pe 6 martie 1949, la o intersecție din Manhattan, New York, angajații FBI o arestează pe Judith Coplon, funcționară la Departamentul de Justiție al SUA. În poșeta respectivei agenții găsesc 34 de documente ultrasecrete, pe care ea urma să le înmîneze agentului NKVD Valentin Gubișev, aflat la New York sub acoperirea de funcționar la Secretariatul ONU.

Născută în 1922 (în 1949 avea 27 ani), Judith Coplon e angajată, în 1943, după absolvirea Barnard Colege, la Departamentul de Justiție al SUA. În 1944, e transferată la una dintre secțiile cele mai sensibile ale Departamentului:

Cea dedicată urmăririi agenților străini infiltrați în instituțiile americane.

În 1944, Judith Coplon e recrutată de NKVD sub numele de cod Sima. Se creează astfel una dintre situațiile care explică din perspectiva zilei de azi mari slăbiciuni ale Americii și ale Occidentului în general în războiul cu URSS:

Instituțiile însărcinate cu urmărirea și lichidarea spionilor ruși sînt penetrate de spioni ruși!

Domnișoara Judith Coplon, o americancă stilată, aparținînd lumii bune, devenită trădătoare din convingeri comuniste, avea acces la toate rapoartele prin care FBI informa Departamentul de Justiție asupra celor suspectați că sunt spioni ruși. Ce mai încolo și încoace. Lupul-paznic la oi! Judith Coplon a fost depistată ca agent al Moscovei în cadrul vastei operațiuni cunoscute sub numele de Proiectul Venona. Punînd mîna pe codul sovietic, americani purced, începînd cu 1946, la decriptarea mesajelor trimise Centrului NKVD, între 1942 și 1945, de spionii de pe teritoriul SUA.

Grație unei munci titanice, pînă în 1949, cînd rușii descoperă Operațiunea, sunt identificați 349 de agenți sovietici infiltrați în instituțiile americane, inclusiv la Casa Albă. Spre finele lui 1948, decriptarea o identifică și pe Judith Coplon. Imediat, FBI o pune sub supraveghere. Se descoperă astfel că tînăra lua acasă documentele ultrasecrete, le copia, punea copiile în poșetă, și în weekend, se urca în tren și i le dădea lui Valentin Gubișev. În momentul arerstării, avea în poșetă 34 de documente copiate.

Trimisă în judecată, Judith Coplon scapă fără o zi închisoare. Ea va muri în patul ei, cum se spune, în 2011, ca americancă de treabă, deși deschiderea arhivelor de după 1990 a confirmat că fusese spioană NKVD. Principala cauză a eșecului FBI trimite la modalitatea prin care a fost descoperită Judith. În instanță, FBI n-a putut invoca Proiectul Venona, mulțumindu-se să vorbească despre un informator anonim. Dacă ar fi dezvăluit sursa, FBI-ul ar fi obținut condamnarea.

Riscurile ar fi fost însă uriașe.

Enormul scandal mediatic declanșat în SUA și în Occident de Procesul intentat spioanei Judith Coplon a adus în prim-plan numele a doi români celebri: Nicolae Malaxa și Nicolae Rădescu. Printre documentele găsite în poșeta lui Judith Coplon se număra și un Memoriu adresat FBI de CIA la 11 mai 1948. Din Document se vede că Nicolae Malaxa, emigrat după 1947 în SUA, făcuse obiectul unei ample investigații a FBI, cu sprijinul CIA, sub suspiciunea de agent al Securității de la București.

La cererea judecătorului, FBI a fost obligat să aducă în instanță documentele ultrasecrete găsite în poșeta spioanei. Presa americană a pus mîna astfel și pe Memoriul despre Malaxa și l-a publicat. Documentul ține de războiul dintre Nicolae Malaxa și Max Auschnitt, început pe vremea lui Carol al II-lea și continuat după ce ajunseseră amîndoi în SUA. Max Auschnitt își pune la bătaie banii pentru ca Nicolae Malaxa să nu primească viză de ședere în SUA.

Pentru operațiunea sa, constînd în denunțuri făcute FBI, el apelează la români, inclusiv politicieni refugiați în America din țara bolșevizată. La rîndu-i, pentru a se apăra, Nicolae Malaxa apelează la români precum Nicolae Rădescu, beneficiar, așa cum dezvăluie Memoriul CIA, al unor subvenții de la Nicolae Malaxa.

Nimic nou sub soare cînd e vorba de mîncătoriile dintre români.

În țară și în străinătate!

Foto sus: Judith Coplon, arestată de FBI (© Wikimedia Commons)

