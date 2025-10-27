Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale

Un bărbat din Germania a găsit un tezaur din epoca romană, format din sute de monede de argint, un inel de aur, o monedă de aur și mai multe lingouri de argint, însă a ținut descoperirea ascunsă timp de 8 ani.

Bărbatul a găsit inițial comoara veche de 2.000 de ani în 2017, folosind un detector de metale, în apropierea satului Borsum, din districtul Hildesheim, landul Saxonia Inferioară, în nord-vestul Germaniei. Totuși, el nu deținea un permis pentru a descoperi artefacte și nu a raportat descoperirea la momentul respectiv. În schimb, a așteptat până în aprilie anul acesta pentru a anunța poliția și autoritățile de protejare a monumentelor din orașul Hildesheim, informează Live Science.

După ce au aflat despre tezaur, angajații Oficiului de Stat pentru Protejarea Monumentelor din Saxonia Inferioară s-au deplasat la locul unde bărbatul a dezgropat tezaurul, pentru a verifica dacă a ratat alte artefacte și pentru a stabili dacă se putea afla ceva despre modul în care tezaurul fusese îngropat în urmă cu aproximativ două milenii.

La începutul lunii octombrie, arheologii germani au efectuat o cercetare mai amplă a zonei în care a fost găsit tezaurul și au descoperit mai multe monede, ridicând totalul la 450 de monede de argint, ceea ce face ca acest tezaur să fie unul dintre cele mai mari descoperite vreodată în Saxonia Inferioară, potrivit autorităților germane.

„Descoperirea are o importanță științifică enormă”, a declarat Sebastian Messal, arheologul și șeful departamentului regional care supraveghează cazul, din cadrul Oficiului de Stat pentru Protejarea Monumentelor din Saxonia Inferioară, într-un interviu acordat Agenției de Presă Germane (DPA).

Monedele datează din perioada Imperiului Roman timpuriu, după prăbușirea Republicii Romane. Această perioadă a fost marcată de coexistenta, dar și de opoziția dintre romani și triburile germanice aflate dincolo de frontieră. O analiză viitoare va permite cercetătorilor să stabilească mai exact momentul în care tezaurul a fost îngropat.

După ce a predat tezaurul, bărbatul, acum în vârstă de 31 de ani, a participat la un curs de detectare a metalelor. De asemenea, Parchetul din Hildesheim a renunțat la ancheta împotriva sa, deoarece termenul de prescripție expirase. În Saxonia Inferioară, persoanele care folosesc detectoare de metale pentru a căuta artefacte au nevoie de un permis, pentru a se asigura că descoperirile sunt făcute și raportate în mod corespunzător, fără a perturba siturile sau depozitele arheologice.