Columna lui Marc Aureliu din Roma (© Marco Assini / Wikimedia Commons)

Columna lui Marc Aureliu, curățată cu ajutorul laserelor / VIDEO

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 18 decembrie 2025

Restauratorii utilizează tehnologia de curățare cu laser pentru a îndepărta straturi de murdărie de pe Columna lui Marc Aureliu, o capodoperă cu o vechime de 1.840 de ani, care celebrează victoriile împăratului roman asupra triburilor barbare de-a lungul Dunării.

Laserele portabile concentrează fascicule de lumină intermitentă asupra pietrei, iar căldura generată îndepărtează depozitele întunecate de poluare, scoțând la iveală marmura de Carrara de dedesubt, informează Agepres.

Sculptată în jurul anului 180 d. Hr., friza în spirală se răsucește de 23 de ori în jurul columnei cu o înălțime de aproape 40 de metri și care zugrăvește peste 2.000 de figuri, printre care zei, soldați și animale sălbatice. Marc Aureliu este și el reprezentat în câteva locuri.

Basoreliefurile ilustrează violența războiului prin scene puternice, care le oferă cercetătorilor informații prețioase despre această perioadă din istoria Imperiului Roman. Sunt reprezentate decapitări, înjunghieri, precum și o femeie transformată în sclavă și trasă de păr.

Columna a rămas pe amplasamentul ei original, deși majoritatea vestigiilor din Roma antică au fost îndepărtate acum mult timp din această parte a orașului. Columna se învecinează acum cu reședința oficială a prim-ministrului Giorgia Meloni, precum și cu clădirea parlamentului, aflată la mică distanță.

Papa Sixt al V-lea a demarat primele lucrări de restaurare la finalul secolului al XVI-lea, înlocuind statuia lui Marc Aureliu din vârful columnei cu cea a Sfântului Pavel, care se află acolo și azi.

Ultima cosmetizare a monumentului a avut loc în anii 1980, însă timpul și forțele naturii și-au pus constant amprenta, iar conservatorii au descoperit zone unde marmura a început să se desprindă, necesitând o stabilizare rapidă.

Foto sus: Columna lui Marc Aureliu din Roma (© Marco Assini / Wikimedia Commons)

