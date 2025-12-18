Noi fresce spectaculoase, descoperite într-o vilă de la periferia orașului antic Pompeii

Noi fresce cu „detalii și culori extraordinare”, precum și noi încăperi au fost descoperite într-o vilă de la periferia orașului antic Pompeii, a anunțat parcul arheologic.

Descoperirile au fost făcute la Villa Poppaea din Oplontis, o reședință vastă datând de la jumătatea primului secol î. Hr. și care e posibil să fi aparținut lui Poppaea Sabina, cea de-a doua soție a împăratului Nero, sau familiei acesteia, informează Agerpres.

Arheologii au descoperit o frescă aproape completă înfățișând o păuniță căreia îi lipsește capul, similară cu o frescă înfățișând un păun și descoperită anterior, precum și fragmente dintr-o mască teatrală de comedie care completează alte măști teatrale de tragedie descoperite în aceeași încăpere.

Excavările au scos de asemenea la iveală amprentele păstrate în lavă ale unor copaci în grădina vilei, precum și patru noi încăperi, care se adaugă celor 99 excavate deja, inclusiv una care se crede că ar fi făcut parte din băile termale ale vilei.

→ Imaginea 1/19: Foto: © Facebook / Pompeii - Parco Archeologico

Orașul roman Pompeii, situat în sudul Italiei, a fost îngropat de erupția vulcanului Vezuviu în anul 79 d.Hr. Pompeii a fost un oraș prosper, cu o populație de aproximativ 20.000 de locuitori la momentul erupției. Orașul a fost acoperit aproape complet de cenușă și lavă, păstrându-se astfel într-o stare de conservare remarcabilă.

Descoperirile arheologice au început în secolul al XVI-lea, dar săpăturile sistematice nu au început decât în 1748, sub conducerea inginerului spaniol Roque Joaquín de Alcubierre, pe atunci la ordinele regelui Carol al III-lea al Spaniei.

Săpăturile au continuat de-a lungul secolelor, iar Pompeii a dezvăluit un oraș roman bine conservat, cu străzi, case, temple, băi, teatre, iar unele dintre ele erau decorate cu fresce și mozaicuri excepționale. Printre descoperirile celebre se numără „corpurile” victimelor erupției, care au fost păstrate sub formă de amprente de cenușă și care au fost ulterior turnate în ghips pentru a recrea pozițiile acestora la momentul morții.

Pompeii a fost desemnat sit UNESCO în 1997 și continuă să fie o sursă importantă de cunoaștere a vieții romane antice. Astăzi, parcul arheologic atrage milioane de vizitatori anual, fiind o fereastră deschisă spre trecutul unei civilizații dispărute, dar păstrată într-o formă remarcabil de clară.

