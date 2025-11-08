Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu

Superbul mozaic Memento Mori a fost descoperit într-o casă romană Pompeii, care funcționa și ca prăvălie, fiind una dintre cele mai faimoase opere de artă din orașul sortit pieirii.

Mozaicul, care a fost scos la lumină în anul 1874, măsoară 47 pe 41 de centimetri și este alcătuit din sute de mici plăcuțe pătrate, colorate. În centrul mozaicului se află un craniu (posibil de maimuță?) însă restul imaginii este adesea trecut cu vederea, scrie Live Science.

Potrivit Muzeului Arheologic Național din Napoli, care deține mozaicul în colecția sa, deasupra craniului se află o balanță cu un fir cu plumb, un instrument folosit pentru a verifica dacă o construcție este perfect orizontală sau verticală. Sub craniu se odihnește un fluture colorat, posibil o metaforă a sufletului. Dedesubt se află o roată care probabil simbolizează norocul sau soarta. De o parte și de alta a craniului, legate de capetele balanței, se află un sceptru și o mantie purpurie în stânga, iar în dreapta un toiag de cerșetor și o desagă. Această juxtapunere sugerează că puterea și bogăția, pe de o parte, se află în perfect echilibru cu sărăcia, pe de altă parte.

„Subiectul mozaicului reprezintă un avertisment pentru proprietarul casei. Poți fi bogat sau sărac, dar în cele din urmă, în fața morții, toți vom fi egali”, explică muzeul italian

Mozaicul a fost găsit în triclinium, sau sala de mese, a unei case care fusese transformată într-un atelier de tăbăcărie. Pe baza unei inscripții cu cărbune descoperite lângă intrare, proprietatea ar fi putut aparține unui bărbat numit M. Vesonius Primus. Pe lângă tăbăcărie, singura descoperită în Pompeii, Vesonius deținea și o spălătorie, care se ocupa cu curățarea și vopsirea hainelor. Mozaicul ar fi putut să-i amintească lui Vesonius de îndemnul memento mori - „amintește-ți că vei muri”.

Arta care reprezintă cranii și tema Memento Mori a continuat să fie populară în Europa timp de milenii. De exemplu, arheologii au descoperit un inel de aur Memento Mori datând din Anglia Tudorilor și un alt inel Memento Mori din perioada Renașterii, provenind din Germania.

Deși Vesonius, asemenea altor mii de romani, probabil a reușit să scape de erupția Muntelui Vezuviu din anul 79 d.Hr., câinele său de pază a fost descoperit printre dărâmături, contorsionat, ca și cum ar fi încercat să se elibereze din zgardă și lanț.

Foto sus: Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)

Mai multe pentru tine...