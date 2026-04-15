Descoperire uimitoare în Germania: un tezaur din Epoca Bronzului schimbă istoria

O amplă investigație arheologică realizată înaintea construirii unui parc eolian în Saxonia Inferioară a scos la iveală un peisaj istoric mult mai complex decât se credea. Descoperirile, făcute în apropiere de Wolfenbüttel, dezvăluie urme de locuire umană ce se întind pe mii de ani – de la primele comunități agricole neolitice până la un rar tezaur de bijuterii din Epoca Bronzului și depozite rituale din Antichitatea târzie, relateaza turismistoric.ro

Zona, considerată până de curând lipsită de importanță arheologică, s-a dovedit a fi un spațiu locuit și reutilizat constant de-a lungul istoriei.

Un teritoriu considerat „gol”, dar plin de istorie

Înainte de începerea lucrărilor, autoritățile au impus o cercetare preventivă sub coordonarea Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege.

Între august 2024 și septembrie 2025, arheologii au investigat aproape 92.800 de metri pătrați și au identificat nu mai puțin de 412 structuri arheologice. Această densitate schimbă radical percepția asupra regiunii, indicând o prezență umană continuă sau repetată în mai multe epoci.

Primii agricultori ai regiunii

Printre cele mai vechi descoperiri se numără două locuințe bine conservate aparținând culturii Linearbandkeramik, datate în mileniul al VI-lea î.Hr.

Acestea oferă indicii esențiale despre primele comunități agricole din zonă: modul în care își organizau spațiul domestic, tipurile de construcții și adaptarea la mediu. Analizele viitoare ar putea dezvălui informații despre alimentație, utilizarea terenului și structura socială.

De la locuire la ritual: urmele epocii romane și post-romane

Sit-ul nu a fost abandonat după Neolitic. Arheologii au identificat urme de activitate din primele secole ale erei noastre, inclusiv gropi cu depuneri neobișnuite: schelete de câini, ceramică lucrată la roată după modele romane și obiecte metalice.

Aceste descoperiri sugerează practici rituale complexe, influențate probabil de contactele culturale cu lumea romană. Un obiect deosebit este un pieptene aproape complet din secolele IV–V d.Hr., decorat cu motive circulare și nituri din bronz – o raritate, având în vedere că astfel de piese sunt de obicei fragmentate.

Tezaurul din Epoca Bronzului: o descoperire excepțională

Cea mai spectaculoasă descoperire a fost făcută în timpul pregătirii fundației unei turbine eoliene. Arheologii au identificat un grup compact de obiecte din bronz și materiale organice, pe care l-au extras integral pentru analiză în laborator.

Rezultatul: un tezaur de bijuterii din Epoca Bronzului, datat între 1500 și 1300 î.Hr., asociat cu cel puțin trei femei de rang înalt.

Colecția include coliere, spirale pentru brațe, ornamente din foiță metalică și ace decorative – toate specifice elitei europene din acea perioadă. Piesa centrală este un colier format din peste 156 de mărgele de chihlimbar, un element rar și spectaculos.

Mai mult decât podoabe: statut și rețele de schimb

Valoarea descoperirii nu constă doar în obiecte individuale, ci în ansamblul coerent. Astfel de tezaure sunt interpretate ca depuneri deliberate, legate de ritualuri, identitate socială sau statut.

Chihlimbarul, probabil provenit din zona Baltică, era extrem de prețuit în Europa preistorică și făcea parte din rețele comerciale care ajungeau până în Orientul Apropiat. În acest context, bijuteriile reflectă nu doar gustul estetic, ci și conexiuni economice și culturale de amploare.

O descoperire rară pentru arheologia modernă

Acest tezaur este primul de acest tip descoperit în nordul regiunii Harz din 1967 și, mai important, singurul cercetat conform standardelor științifice moderne.

Analizele realizate împreună cu Clausthal University of Technology vor urmări compoziția materialelor, tehnicile de fabricație și originea chihlimbarului, oferind noi perspective asupra comerțului și interacțiunilor culturale din Epoca Bronzului.

Rescrierea unei istorii tăcute

Ceea ce a început ca o simplă cercetare preventivă s-a transformat într-un studiu de referință. Sit-ul de la Wolfenbüttel demonstrează că „zonele goale” pot ascunde istorii stratificate, de la primele comunități agricole până la elitele preistorice.

Nu este doar o descoperire spectaculoasă, ci o poveste continuă despre adaptare, schimb și expresie culturală – o dovadă că trecutul rămâne, adesea, ascuns chiar sub pașii noștri.

Credit imagine: Depozit descoperit la Ahlum (1500–1300 î.Hr.): selecție de artefacte, inclusiv coliere pentru gât și fragmente, mărgele de chihlimbar, un ornament spiral pentru păr, fragmente de ace și părți dintr-o spirală pentru braț. C. Wehrstedt, Oficiul de Stat pentru Patrimoniu din Saxonia Inferioară.