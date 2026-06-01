Smaralde columbiene, descoperite în mormintele căpeteniilor antice din Panama

Cu mai bine de 1.000 de ani în urmă, elitele din Panama erau îngropate împreună cu pietre verzi translucide despre care se bănuia de mult timp că sunt smaralde. Cu toate acestea, nu fusese realizată niciodată o analiză științifică care să confirme această ipoteză.

Acum, oamenii de știință au confirmat pentru prima dată că aceste pietre prețioase verzi erau într-adevăr smaralde care au călătorit peste 700 km prin rețele comerciale complexe ce legau societățile din America Centrală și de Sud, informează Phys.org.

Cercetătorii, care și-au publicat descoperirile în revista Latin American Antiquity, au utilizat o varietate de tehnici nedistructive pentru a analiza cinci pietre verzi recuperate din două situri arheologice situate pe coasta Pacificului din Panama. Aceste analize au oferit prima confirmare științifică atât a naturii acestor pietre, cât și a originii lor.

Smaralde în mormintele căpeteniilor

El Caño și Sitio Conte sunt două situri funerare de elită situate de-a lungul coastei Pacificului din Panama. Datate în jurul anilor 800–1000 d.Hr., ele fac parte din regiunea Gran Coclé. Pietrele au fost descoperite în morminte bogat amenajate ale elitelor locale, dintre care unele conțineau mii de artefacte, inclusiv dinți fosilizați de megalodon (o o specie dispărută de rechini uriași – n.r.), oglinzi din pirită și obiecte din aur.

Până în prezent, sunt cunoscute doar opt pietre asemănătoare smaraldelor din regiunea Coclé, inclusiv exemplare montate pe un pandantiv din cupru în formă de păianjen, pe o felină din aur și pe un pandantiv din cupru în formă de femeie.

Pentru a determina originea acestor pietre, cinci dintre pietrele verzi din Coclé au fost analizate chimic și comparate vizual cu alte 22 de smaralde cunoscute din Ecuador și Columbia.

Cercetătorii au descoperit că toate cele cinci pietre din Panama prezentau semnături chimice compatibile cu smaraldele columbiene, provenind cel mai probabil din Centura Vestică a Smaraldelor, unde se află celebrele mine de la Muzo, și din Centura Estică a Smaraldelor, situată în apropierea localității Chivor.

„Aceste obiecte nu au fost schimbate direct între locuitorii regiunilor miniere din Columbia și căpeteniile din Coclé”, a explicat autorul principal al studiului, dr. Carlos Mayo Torné, arheolog la Universitatea Tehnologică din Panama.

În schimb, aceste smaralde au ajuns probabil în Coclé printr-un sistem de schimb în care obiectele treceau prin mai multe mâini de-a lungul comunităților de coastă și riverane, în loc să fie transportate direct la destinația finală de comercianți specializați.

Pe baza formei finale, a măiestriei execuției și a suprafețelor acestor smaralde, cercetătorii au concluzionat că unele dintre ele au ajuns în Coclé ca piese deja finisate, în timp ce altele ar fi putut fi perforate și prelucrate de meșteșugari locali.

Unele dintre pietre prezintă urme ale unor încercări eșuate de perforare care au deteriorat cristalul. Potrivit dr. Mayo Torné, perforarea smaraldelor este o operațiune extrem de delicată, care poate provoca fisurarea cristalelor, mai ales atunci când sunt folosite unelte rudimentare. Cu toate acestea, smaraldele au continuat să fie utilizate și au fost incluse printre obiectele funerare.

„Aceste reparații și refaceri demonstrează importanța deosebită a smaraldelor pentru societățile antice din Coclé și valoarea simbolică puternică pe care aceste obiecte o aveau”, a declarat dr. Mayo Torné.

Pe lângă valoarea lor simbolică, este probabil ca acestea să fi servit și unor scopuri politice mai ample, contribuind la consolidarea alianțelor și funcționând ca plăți tributare.

Totuși, în jurul anului 1000 d.Hr., smaraldele și alte bunuri de prestigiu provenite din exterior, precum oglinzile din pirită, au dispărut din regiunea centrală din Panama. Această dispariție ar putea coincide cu diminuarea puterii comerciale și a influenței căpeteniilor din Coclé, precum și cu încetarea utilizării siturilor funerare de elită.

Foto sus: Smarald găsit în Mormântul T4 de la El Caño, plasat în burta unei figuri feminine din cupru (© dr. Carlos Mayo Torné)

Mai multe pentru tine...