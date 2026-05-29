Coifurile militare dezvăluie o tehnologie avansată în Imperiul Sasanid

Metalurgiștii persani din Antichitate lucrau cu alamă mult mai devreme și în moduri mult mai variate decât au crezut cercetătorii până acum.

Un nou studiu asupra artefactelor metalice din Imperiul Sasanid arată utilizarea alamei în bijuterii, accesorii și coifuri militare între secolele IV și VII d.Hr. Descoperirile indică existența unor meșteșugari pricepuți, care înțelegeau comportamentul diferitelor aliaje de cupru și alegeau materialele cu mare atenție, informează Archaeology News.

Cercetători de la British Museum și Universitatea Cambridge au studiat artefacte provenite din două orașe sasanide îndepărtate: Merv, aflat astăzi în Turkmenistan, și Ninive, în Irakul modern. Studiul lor s-a concentrat asupra unei întrebări vechi. În timp ce utilizarea alamei în lumea romană și bizantină a fost cercetată în detaliu, folosirea acesteia în lumea sasanidă a rămas slab înțeleasă.

Alama diferă de bronz într-un aspect important. Bronzul este un amestec de cupru și staniu. Alama combină cuprul cu zincul. Producerea alamei în Antichitate necesita cunoștințe tehnice avansate. Înainte de existența distilării zincului, meșteșugarii produceau alamă încălzind împreună cupru, minereu de zinc și cărbune. Vaporii de zinc pătrundeau în cupru în timpul arderii. Procesul producea de obicei alamă cu un conținut de zinc mai mic de aproximativ 30%.

Săpăturile de la Merv au scos la iveală fragmente metalice provenind din mai multe secole de ocupație sasanidă. Cercetătorii au analizat zeci de obiecte, inclusiv piese bine conservate și materiale puternic corodate. Descoperirile timpurii de alamă din secolele IV și V d.Hr. includeau un fragment de brățară, un inel sau cârlig, accesorii și un ac de păr decorat cu lapis lazuli și sticlă colorată.

Aceste obiecte timpurii au fost turnate în matrițe. Analiza chimică a arătat diferențe mari în conținutul de zinc, variind de la aproximativ 2% la 27%. O asemenea variație sugerează utilizarea unor surse mixte de metal. Metalurgiștii probabil reutilizau alamă mai veche, amestecau alama cu bronzul sau lucrau cu aprovizionări inegale de material nou. Unele piese conțineau plumb adăugat, care ajuta metalul topit să curgă mai bine în timpul turnării.

În această fază timpurie, alama pare să fi fost asociată cu aspectul estetic și valoarea socială. Culoarea sa asemănătoare aurului o făcea potrivită pentru bijuterii și obiecte decorative. Materialul în sine avea prestigiu.

Materialele sasanide mai târzii spun însă o poveste diferită

Artefactele din secolele VI și VII includ mărgele din alamă, accesorii și obiecte realizate din foi metalice modelate prin ciocănire. În acest caz, meșteșugarii profitau de avantajele practice ale alamei ca material de lucru. Alama cu un conținut moderat de zinc rămâne mai maleabilă în timpul ciocănirii la rece decât bronzul. Un metalurg putea tăia, modela, găuri și nituia foi de alamă cu mai puține probleme legate de crăpare sau întărire rapidă.

Cel mai bun exemplu provine din Ninive. Cercetătorii au studiat patru coifuri sasanide târzii, printre puținele exemple cunoscute de acest tip. Aceste coifuri foloseau un design segmentat, realizat din mai multe plăci unite între ele, în locul unei singure carcase forjate.

Analiza științifică a dezvăluit metode de construcție atent planificate. Un coif conținea plăci de fier acoperite cu foi subțiri de alamă. Alama era îndoită peste marginile fierului. Benzi și nituri din alamă ajutau la menținerea structurii coifului. Într-o anumită secțiune, lipsa alamei era ascunsă sub benzi de susținere, ceea ce indică o planificare atentă și o încercare de a evita risipa de metal.

Legătura militară se remarcă în mai multe descoperiri. Coifuri similare din nordul Iranului conțin piese din alamă. O armură lamelară din alamă descoperită la Qasr-e Abu Nasr, lângă Shiraz, urmează același model. Un cap de buzdugan aflat la British Museum combină un nucleu de fier cu un strat exterior de alamă.

Cercetătorii susțin că aceste exemple indică un rol militar mai amplu al alamei în Imperiul Sasanid târziu. Un astfel de rol s-ar potrivi unei armate mari și organizate, care depindea de echipamente standardizate, sisteme de reparații și aprovizionare constantă cu materiale. Cererea militară pe scară largă pentru alamă ar fi necesitat o producție regulată și, posibil, implicarea statului în controlul resurselor și al manufacturii.

Cercetătorii au comparat, de asemenea, materialele sasanide cu obiecte din alamă provenite din Mervul perioadei islamice, datând din secolul al IX-lea. Diferența a fost clară. Obiectele din perioada islamică aveau un conținut mai mare de zinc, mai puține impurități și semne ale unei producții mai standardizate. Alama devenise mai comună și mai rafinată.

Această schimbare a modificat și modul în care oamenii apreciau materialul. În perioada sasanidă, alama pare să fi fost relativ rară. Un obiect din alamă își dobândea statutul prin valoarea metalului însuși. În perioada islamică, disponibilitatea mai largă a redus această valoare de prestigiu. Îndemânarea și măiestria execuției au devenit mai importante decât materia primă.

Studiul publicat în revista Archaeological Research in Asia ridică și o altă problemă. Multe obiecte muzeale etichetate drept bronz sau „aliaj de cupru” nu au fost niciodată analizate în detaliu. Coifurile din Ninive au purtat astfel de etichete timp de ani de zile. Reclasificarea unor părți ale acestor coifuri drept alamă schimbă modul în care cercetătorii înțeleg metalurgia sasanidă, aprovizionarea cu materii prime și cunoștințele tehnologice ale epocii.

Cercetătorii speră că studii similare asupra colecțiilor muzeale și echipamentelor militare vor completa această imagine. Este posibil ca alama să fi avut un rol mult mai important în metalurgia persană antică decât au arătat cercetările anterioare.

Foto sus: Hartă care arată locația orașelor Merv și Ninive și extinderea aproximativă a Imperiului Sasanid la mijlocul secolului al VI-lea d.Hr. Hartă realizată cu Natural Earth (© Davis et al., Archaeological Research in Asia (2026), CC BY 4.0)

