A fost Cirus cel Mare oare un cuceritor tolerant? Ce spun sursele despre fondatorul Imperiului Persan

Sursele grecești i-au portretizat pe regii ahemenizi drept indulgenți și necruțători — pe toți, cu excepția lui Cirus al II-lea. De ce acest conducător inamic a reprezentat singura excepție?

Profilul unui cuceritor

Cirus cel Mare, al cărui Imperiu Persan se întindea din Anatolia până în India în secolul al VI-lea î.Hr., este reprezentat purtând un acoperământ regal într-o gravură din secolul al XIX-lea.

Regii ahemenizi ai Persiei au domnit între secolele VI și IV î.Hr., însă mare parte din ceea ce știm astăzi despre ei provine din surse grecești, nu persane. Autorii greci îi descriau adesea pe perși drept decadenți și slabi de voință, conduși de o succesiune de „mari regi” autoproclamați. Cultura persană era frecvent pusă în contrast cu austeritatea Atenei și Spartei. Relatările despre regii Persiei, păstrate în operele grecești de filozofie, istorie și teatru, combină observații directe cu o doză considerabilă de ficțiune și fantezie.

Trebuie amintit că grecii percepeau puterea Persiei ca pe o amenințare uriașă. Timp de o jumătate de secol au fost implicați în războaiele greco-persane (499–449 î.Hr.), luptând pentru a ține această amenințare la distanță. Această ostilitate a influențat modul în care și-au formulat relatările. Regii ahemenizi erau prezentați ca întruchipând cele mai josnice vicii: aroganți și cruzi, leneși și slabi de caracter, iubitori de lux și ușor influențabili de intrigi din harem. Grecii au zugrăvit regii Persiei ca pe niște conducători barbari stereotipici ai unei lumi străine dominate de violență și cruzime.

Cirus în mișcare

Harta campaniilor lui Cirus indică rutele sale prin Asia Mică, Media, Mesopotamia și până în apropierea Indusului, traversând regiuni precum Anatolia, Sardes, Ecbatana (Hamadan), Ninive și Babilon, până în apropierea Egiptului. (Granițele actuale sunt indicate orientativ.)

Există însă o excepție: Cirus al II-lea, cunoscut drept Cirus cel Mare. În general, sursele grecești prezintă o imagine foarte diferită a domniei sale, perioadă în care s-a format Imperiul Persan ahemenid, o vastă dominație întinsă din Asia Mică până în Valea Indusului — cel mai mare imperiu cunoscut la acea vreme.

Printr-o serie de campanii militare strălucite, Cirus a cucerit toate marile state ale Orientului Apropiat (cu excepția Egiptului) în puțin peste zece ani (550–539 î.Hr.). A supus Media în nord-vestul Iranului, regatul Lidiei condus de Cresus în Anatolia, orașele grecești din Asia Mică și Imperiul Babilonian din Mesopotamia. Sub conducerea sa, Persia a devenit puterea hegemonică a Orientului.

Deși și-a început domnia ca rege vasal al Imperiului Mez, pe care ulterior l-a cucerit, Cirus s-a dovedit un strateg feroce și eficient în luptă. Totodată, a rămas în istorie ca un conducător uman și eliberator, care a respectat obiceiurile, legile și religiile popoarelor cucerite. Această dimensiune a domniei sale a fost lăudată în lumea antică și i-a definit imaginea de-a lungul secolelor.

Potrivit lui Herodot

În scrierile istoricului grec Herodot, redactate la aproximativ un secol după moartea lui Cirus, acesta este descris drept binevoitor, curajos și apropiat de soldații săi. Herodot oferă una dintre cele mai ample relatări despre originile sale, deși include și elemente legendare.

El povestește că Astiage, regele mezilor și bunicul lui Cirus, a visat că nepotul îi va lua tronul. Pentru a preveni acest lucru, a ordonat uciderea copilului. Generalul însă l-a cruțat și l-a încredințat unei familii modeste de păstori. În copilărie, Cirus s-a remarcat prin curaj și spirit de conducător. Identitatea sa a fost descoperită ulterior, iar conflictul dintre perși și mezi s-a încheiat cu victoria lui Cirus.

Pictura lui Jean-Charles Nicaise Perrin din 1789 spune povestea bebelusului Cyrus, foto colectia Luvru

Herodot descrie și modul în care Cirus și-a motivat armata înaintea revoltei: le-a cerut soldaților să curețe un câmp plin de mărăcini, apoi le-a oferit un ospăț. I-a întrebat ce preferă — sclavia sub mezi sau libertatea și prosperitatea într-un imperiu propriu. Perșii l-au iubit atât de mult încât îl considerau o figură paternă.

Tot Herodot amintește și comportamente îngrijorătoare spre sfârșitul vieții sale, precum pedepsirea râului Gyndes (posibil actualul Diyala) după înecarea unui cal regal. Armata ar fi fost pusă să devieze cursul râului în 360 de canale — un act considerat sacrilegiu, deoarece perșii venerau apele.

Moartea lui Cirus este legată de o campanie împotriva masageților, conduși de regina Tomyris. Potrivit lui Herodot, Cirus a fost ucis în luptă, iar Tomyris i-a tăiat capul și l-a scufundat într-un burduf plin cu sânge, spunând: „Te-am amenințat că îți voi da să te saturi de sânge — și asta fac.”

Herodot folosește acest episod pentru a ilustra degenerarea puterii persane, susținând că abandonarea austerității inițiale în favoarea luxului a dus la decadența imperiului.

O viziune romanticizată: Xenofon

Cyropaedia este o biografie idealizată a lui Cirus, prezentat ca rege-filozof, alcătuită de Xenofon, istoric și filosof atenian care a trăit între secolele V și IV î.Hr. Susținător al monarhiei, Xenofon l-a folosit pe Cirus ca pe o figură prin care și-a proiectat propria viziune despre monarhul ideal.

Cirus din Cyropaedia trebuie citit, în mare măsură, ca un personaj ficțional, creat de Xenofon pentru a reflecta concepțiile sale politice. Pentru a scrie această lucrare, Xenofon s-a inspirat din operele unor autori greci anteriori, precum Herodot, dar dispunea și de cunoștințe directe despre lumea persană. Între anii 401 și 399 î.Hr., el a participat la expediția celor Zece Mii, ca membru al unei armate de mercenari greci recrutați de un alt Cirus din dinastia ahemenidă, Cirus cel Tânăr. Acesta se răzvrătise împotriva fratelui său, regele Artaxerxes al II-lea.

În timpul campaniei, Xenofon trebuie să fi auzit relatări despre viața lui Cirus al II-lea, împodobite de tradiția persană. El îl descrie pe Cirus cel Mare ca pe un rege studios, drept, generos, afectuos cu oamenii săi, curajos și dornic de glorie. Portretul realizat de Xenofon corespunde clișeului „marelui rege” prezent în narațiunile populare persane ale epocii: frumos și puternic, cu însușiri regale evidente încă din copilărie.

Potrivit relatării lui Xenofon, Cirus cel Mare și-a îndeplinit cu evlavie toate îndatoririle religioase, câștigând astfel bunăvoința zeilor. Pe scurt, marele rege „excelează în guvernare” pentru că „era atât de diferit de toți ceilalți regi”. Această imagine favorabilă este susținută și de istoricul Diodor din Sicilia, care scrie că Cirus „a fost cel mai de seamă dintre oamenii timpului său prin curaj, înțelepciune și celelalte virtuți; căci tatăl său, Cambyses I, îl crescuse după rânduiala regilor și îl făcuse dornic să egaleze cele mai înalte realizări.”

Babilonul și politica religioasă

Cucerirea Babilonului în 539 î.Hr. este atribuită atât abilității militare a lui Cirus, cât și impietății regelui Nabonid față de zeul Marduk, ceea ce ar fi favorizat invazia.

Cilindrul lui Cirus, descoperit în 1879 în templul lui Marduk, conține un decret regal gravat în cuneiformă. Textul îl prezintă pe Cirus drept eliberator și restaurator al cultelor locale. În Cartea lui Ezra, acesta le permite evreilor exilați să se întoarcă în patria lor. În Isaia 45:1, este numit „unsul” lui Dumnezeu.

Multe dintre cuceririle lui Cirus, precum Media și Lidia, sunt adesea puse pe seama priceperii sale militare. Căderea Babilonului, însă, este atribuită și eșecului regelui Nabonid de a-l onora pe zeul suprem al orașului, Marduk, fapt care a provocat nemulțumiri și a creat oportunitatea unei invazii. Toleranța religioasă a lui Cirus, desființarea muncii obligatorii și eliberarea evreilor i-au adus laude.

Decretând toleranța

Cilindrul lui Cirus, datat în secolul al VI-lea î.Hr., a fost descoperit la Babilon în 1879.

Cilindrul lui Cirus a fost găsit în 1879, în Templul lui Marduk din Babilon, de către arheologul asirian Hormuzd Rassam. La scurt timp după ce Cirus a cucerit Babilonul, în 539 î.Hr., acest cilindru a fost modelat din lut, iar cât timp era încă umed, pe suprafața sa au fost imprimate 45 de rânduri ale unui decret regal emis de Cirus, scrise în cuneiformă. Decretul îl critică aspru pe ultimul rege babilonian, Nabonid, pentru lipsa sa de evlavie față de Marduk, zeul protector al orașului, și îl elogiază pe Cirus ca eliberator al popoarelor, inclusiv al babilonienilor. Deși textul are un caracter evident propagandistic, el susține imaginea lui Cirus din Biblie ca eliberator. În Cartea lui Ezra, Cirus le-a permis evreilor, exilați în Babilon încă din vremea regelui Nabucodonosor al II-lea, să se întoarcă în țara lor. În Isaia 45:1, Cirus este ales de Dumnezeu: „Cirus este unsul Meu; Eu îl apuc de mâna dreaptă și îi dau putere să supună neamurile.”

Xenofon afirmă că marele rege își îndemna supușii spunând: „După zei, arătați respect și întregului neam al oamenilor, care se succed neîncetat.” Aceasta era o dovadă a calităților umanitare ale lui Cirus, care l-au ridicat atât de mult în ochii istoricului grec. Cyropaedia conține și o versiune diferită a morții lui Cirus: el nu ar fi murit în luptă, așa cum susținea Herodot, ci în palat, înconjurat de fiii săi. Xenofon adaugă că moartea l-a surprins pe Cirus în timp ce purta o discuție despre nemurire și îi îndemna pe cei de față să ducă vieți demne și evlavioase. Scena amintește de moartea lui Socrate, mentorul lui Xenofon, care s-a sinucis înconjurat de prieteni și discipoli, după ce fusese condamnat la moarte de concetățenii săi atenieni.

