Un tezaur din bronz, descoperit la Ideciu de Jos, județul Mureș

Primăria comunei Ideciu de Jos, județul Mureș, a publicat pe pagina de Facebook a instituției un anunț cu privire la descoperirea unui tezaur din bronz de către doi localnici.

Tezaurul din bronz a fost descoperit cu ajutorul unui detector de metale, luni, 14 aprilie, de Vasile Ioan Frandeș și Gabriel Pilcă, doi localnici din comuna Ideciu de Jos.

„Inițial am descoperit două vârfuri de suliță, atunci l-am chemat și pe prietenul meu Gabriel Pilcă, pentru că datorită lui am prins drag de această pasiune de a căuta comori. Împreună cu el am scos și restul, 63 de bucăți, practic, sunt mai multe, dar unele erau lipite și le-am lăsat așa, pentru a nu le distruge. Sunt brățări, toporașe din bronz, broșe și alte obiecte care nu știu ce semnifică”, a menționat Vasile Frandeș, conform cuvantul-liber.ro.

Obiectele descoperite de Vasile Frandeș și Gabriel Pilcă au fost predate autorităților.

