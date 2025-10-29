Cum au transportat amerindienii un copac de 5 tone, pe o distanță de peste 180 km, în urmă cu 900 de ani?

În urmă cu 900 de ani, amerindienii au transportat un copac de 5 tone pe o distanță de peste 180 de kilometri până la cel mai mare oraș precolumbian situat la nord de Mexic.

Cercetătorii au determinat vârsta și originea unui copac masiv descoperit în orașul precolumbian Cahokia, aflat în prezent pe teritoriul statului Illinois.

În urmă cu aproximativ 900 de ani, amerindienii din Cahokia (cel mai mare oraș precolumbian de la nord de Mexic până în epoca colonială) au doborât un copac uriaș și l-au transportat pe o distanță de peste 180 de kilometri pentru a-l folosi drept stâlp monumental, conform unui nou studiu, citat de Live Science.

Copacul, cunoscut sub numele de Bușteanul Mitchell, este cel mai mare stâlp monumental de acest fel din Cahokia, un sit arheologic din sud-vestul statului Illinois, faimos astăzi pentru movilele sale de pământ.

Stâlpii monumentali reprezentau elemente importante în cultura locală, însă cercetătorii încă nu știu exact când au început oamenii din Cahokia să ridice acești stâlpi uriași și când au încetat să o mai facă.

Prin determinarea precisă a momentelor în care Bușteanul Mitchell a fost ridicat și, ulterior, îndepărtat, cercetătorii care au publicat studiul pe 3 octombrie în revista PLOS One au creat cea mai exactă cronologie de până acum a ascensiunii și declinului orașului Cahokia. În plus, stabilirea originii bușteanului ridică noi întrebări legate de transportul miilor de stâlpi similari în perioada de maximă influență a orașului.

Un oraș mare

La apogeul său, între anii 1050 și 1200, Cahokia avea o populație de până la 20.000 de locuitori.

„Cahokia a crescut rapid la sfârșitul secolului al XI-lea, imigrația reprezentând până la o treime din populație, înainte de a-și atinge apogeul la mijlocul secolului al XII-lea, când bunurile, oamenii și ideile cahokiene se întindeau de la Coasta Golfului până în Marile Câmpii”, au declarat pentru Live Science autorul principal al studiului, Nicholas Kessler, profesor asistent de cercetare la Laboratorul de Cercetare a Inelelor de Copac din cadrul Universității din Arizona, și coautoarea Erin Benson, arheolog specializat în regiunea Eastern Woodlands la Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign.

În această perioadă, locuitorii din Cahokia ridicau structuri monumentale mari, numite stâlpi de marcaj. Acești stâlpi erau ciopliți din trunchiuri uriașe de copaci și erau plasați de obicei lângă curți comunale, pe vârful movilelor piramidale sau în clădiri proeminente.

„În lumea cahokiană, stâlpii erau adesea așezați în locuri speciale (piețe, movile, temple), unde acționau ca axis mundi - legătura fizică dintre lumea de sus, cea de mijloc și cea de jos - ajutând la medierea relației dintre aceste forțe și oameni”, au explicat Kessler și Benson.

Totuși, în jurul anului 1200, influența politică, socială și economică a Cahokiei a început să scadă, iar ridicarea stâlpilor monumentali a încetat.

Descifrarea originii Bușteanului Mitchell

Pentru a înțelege mai bine cronologia și originea bușteanului, echipa de cercetători a folosit datarea cu radiocarbon și analiza izotopilor de stronțiu. Stronțiul, un element natural din rocile de bază, are o „amprentă izotopică” unică în funcție de locație, care se transmite în apă și plante. Analizând această amprentă în organisme, cercetătorii pot determina de unde provine un material biologic.

Oamenii de știință au descoperit că bușteanul, care avea inițial aproximativ 18 metri înălțime și cântărea între 4,4 și 5,5 tone, provenea probabil de la peste 180 de kilometri distanță, din sudul statului Illinois. Locuitorii din Cahokia probabil au transportat bușteanul pe apă în amonte, au explicat Kessler și Benson.

„Alternativ, l-ar fi putut transporta pe uscat, de-a lungul drumurilor și potecilor care, fără îndoială, legau Cahokia de comunitățile învecinate”, au adăugat ei.

Cercetătorii au stabilit că trunchiul de copac a fost doborât în anul 1124, perioadă care coincide cu apogeul orașului. Presupunând că Bușteanul Mitchell a rămas în picioare una sau două generații înainte ca degradarea naturală să ducă la îndepărtarea sa, stâlpul ar fi stat ridicat până între anii 1150 și 1175. Această perioadă coincide cu abandonarea centrelor ceremoniale din apropiere, la începutul declinului Cahokiei, oferind informații importante despre momentul acestui proces, au explicat cercetătorii.

Declinul orașului Cahokia

În a doua jumătate a secolului al XII-lea, Cahokia a trecut prin multiple transformări: secete mai frecvente, schimbări în tipurile de bunuri exotice comercializate, transformarea spațiilor publice și construirea de noi movile, potrivit studiului.

Rămâne o întrebare dacă toți stâlpii monumentali din Cahokia au fost îndepărtați în această perioadă - un subiect pe care autorii speră să-l clarifice în cercetările viitoare. Cert este că, până în jurul anului 1200, nu se mai ridicau stâlpi noi în Cahokia, iar până în 1400, orașul fusese complet abandonat din motive încă necunoscute.