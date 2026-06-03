Tapiseria de la Bayeux spune doar povestea învingătorului, însă care este cealaltă perspectivă?

Pe măsură ce Tapiseria de la Bayeux ajunge la Londra, anul 1066 și Cucerirea Normandă (a Angliei – n.r.) revin în centrul atenției. Tapiseria – o pânză brodată de aproape 70 de metri lungime, realizată la scurt timp după evenimentele pe care le înfățișează – spune povestea Bătăliei de la Hastings din 1066 și a victoriei triumfătoare a lui William de Normandia asupra lui Harold Godwinson, regele Angliei.

Tapiseria îl prezintă pe William de Normandia (Wilhelm Cuceritorul – n.r.) drept învingător, iar pe Harold drept o persoană care a încălcat cu viclenie jurământul, care îi promite lui William tronul Angliei, pentru ca apoi să-și încalce cuvântul. Însă ea arată foarte puțin din impactul mai larg al bătăliei asupra poporului englez – cu excepția unei singure scene, imediat după debarcarea corăbiilor lui William la Pevensey, pe coasta de sud-est a Angliei, unde vedem o femeie și un copil fugind dintr-o clădire în flăcări, incendiată de soldații normanzi.

Cum s-a simțit însă anul 1066 din perspectiva englezilor? Cum era să trăiești în timpul Cuceririi Normande? Documente englezești remarcabile, scrise chiar în toiul evenimentelor, ne oferă o perspectivă uluitoare asupra părții de poveste care nu este reprezentată pe celebra tapiserie.

Bătălia din 14 octombrie 1066 a avut consecințe profunde pentru Anglia (și, mai târziu, pentru o parte mai mare a Britaniei), deoarece țara a trecut sub control normand. Până în 1086, doar 8% din întreaga bogăție funciară a Angliei mai era deținută de englezi, în timp ce restul de 92% se afla în posesia normanzilor. Limba, cultura și tradițiile au fost călcate în picioare de noua forță de ocupație.

Chiar și la mai bine de un secol după evenimente, Cucerirea rămânea o rană deschisă și dureroasă. În jurul anului 1196, călugărul englez William of Newburgh scria că, ori de câte ori plouă, câmpul de luptă de la Hastings „transpiră sânge adevărat și aparent proaspăt”.

Totuși, unele surse englezești au puterea de a ne transporta direct în anul 1066.

Relatări contemporane

Viața regelui Edward (Vita Ædwardi Regis) a fost scrisă între 1065 și 1067 și ne poartă prin Cucerirea Normandă în timp real. Lucrarea a fost comandată pentru Edith, soția și apoi văduva regelui Edward Confesorul, care era și sora succesorului său, regele Harold al II-lea. A fost scrisă în limba latină, probabil de un călugăr flamand. Este o operă de propagandă politică abil construită, menită să consolideze reputația lui Edward, inclusiv statutul său postum de viitor sfânt.

Însă, în mod neașteptat, Viața regelui Edward se trezește prinsă în vâltoarea Cuceririi Normande, luptându-se să găsească cuvinte pentru devastarea care a lovit Anglia și dinastiile sale conducătoare.

Cartea I a lucrării a fost finalizată înainte de Bătălia de la Hastings și tratează realizările puternicei familii Godwin, inclusiv ale tatălui lui Edith, contele Godwin de Wessex, și ale fratelui ei Harold – care a fost ucis la Hastings, probabil după ce a fost lovit de o săgeată în ochi.

Cartea a II-a începe însă într-o atmosferă de criză și disperare. În tăcerea dintre cele două cărți, a avut loc Bătălia de la Hastings. Acum, soțul lui Edith, Edward, și frații ei (Harold, Leofwine și Gyrth, precum și Tostig, mort la Stamford Bridge) sunt toți morți, împreună cu alți nobili englezi și, poate, patru mii de luptători englezi. Puterea Angliei zace în ruină.

Autorul îi cere ajutorul lui Clio, muza istoriei, în timp ce caută disperat cuvinte. „Vai!”, exclamă textul. „Ce vei spune?”

Ceea ce este fascinant aici este faptul că nu primim, de fapt, o relatare directă a anului 1066. În schimb, autorul este pur și simplu copleșit. Vedem un scriitor zdruncinat de această lovitură catastrofală dată elitei conducătoare engleze, explicându-ne imposibilitatea propriei sale încercări de a o consemna. Tăcerea șocată vorbește mai puternic decât cuvintele și ne lasă să întrezărim trauma înfrângerii engleze.

Cum ar putea cineva să exprime oroarea care tocmai s-a desfășurat? „Ce nebun”, întreabă autorul, „ar putea scrie despre așa ceva?” Și cum ar putea să-i prezinte această carte nobilei sale protectoare, Edith, când ea a devenit, în locul unei celebrări, un catalog al pierderilor personale și al ruinării regatului?

Astăzi, Tapiseria de la Bayeux este incompletă, scenele sale finale fiind pierdute cu mult timp în urmă. Cercetătorii presupun că ea se încheia cu încoronarea triumfătoare a lui William ca rege al Angliei. Viața lui Edward ne oferă însă un final alternativ: pierdere, doliu și dezolare pentru englezi.

O generație mai târziu

Trecând la perioada următoare, la o generație după 1066, găsim un răspuns mai cumpătat și deliberat la Cucerirea Normandă, venit din partea unor voci englezești sfidătoare.

Călugării de la Abația Peterborough au continuat să adauge an de an noi însemnări la monumentala lor cronică a istoriei Angliei (adesea numită Cronica Anglo-Saxonă), redactată în mănăstiri din întreaga țară încă din vremea regelui Alfred cel Mare.

La moartea lui William Cuceritorul, în 1087, călugării au scris un epitaf – un poem care rezuma viața acestui puternic rege și moștenirea sa. Chiar primul vers ne introduce direct în realitatea vieții sub ocupația normandă:

„Castelas he let wyrcean ond earme men swiðe swencean”(„A poruncit construirea de castele și i-a asuprit cumplit pe oamenii sărmani”)

Întrezărim peisajul militarizat creat de normanzi, cu castelele – noua lor tehnologie de război și control – ridicate în întreaga țară.

Poemul din Cronică deplânge „asprimea” lui William, lăcomia și cruzimea sa față de popor. Cu o ironie mușcătoare, textul observă cât de mult își iubea pădurile regale, îngrijind cu atenție mistreții, iepurii și cerbii, în timp ce supușii săi sărăciți puteau fi orbiți pentru uciderea unui cerb.

„Vai, ce nenorocire”, proclamă poemul, „ca un om să fie atât de mândru, să se ridice deasupra tuturor și să se creadă mai presus de toți oamenii”. Așa cum William și-a inventariat noile posesiuni din Anglia în marea carte funciară Domesday Book, poemul din Cronică face propria sa evaluare rece și atentă a vieții lui William – și o găsește lipsită de merit. Este o formă de poezie de rezistență, scrisă în limba engleză, care se opune discret consecințelor anului 1066.

Dincolo de Tapiseria de la Bayeux, aceste documente medievale ne amintesc că fiecare poveste are și o altă față și că istoria nu este scrisă doar de învingători.

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Autor: Catherine Clarke, profesor de Istoria Oamenilor, Locurilor și Comunităților, Școala de Studii Avansate, Universitatea din Londra

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

Foto sus: Tapiseria de la Bayeux, scena nr. 57. Moartea regelui Harold (© Myrabella / Wikimedia Commons)

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