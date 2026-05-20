Tapiseria de la Bayeux, expusă la British Museum întinsă pe o suprafață plană

Tapiseria de la Bayeux, care urmează să fie împrumutată British Museum de către Franța, va fi expusă în premieră întinsă pe o suprafață plană, conform primelor informații dezvăluite de muzeul londonez cu privire la expoziția excepțională în cadrul căreia această capodoperă din secolul al XI-lea va fi piesa centrală.

Publicul va putea admira la British Museum, în perioada 10 septembrie 2026 - 11 iulie 2027, tapiseria care descrie cucerirea Angliei de către ducele de Normandia, William, în 1066 , informează Agerpres .

Muzeul a ales să expună celebra pânză de in brodată, cu o lungime de 70 de metri, o lățime de 50 de centimetri și cu o greutate de 350 de kilograme, întinsă pe un suport plat, și nu fixată pe perete, așa cum se întâmplă de obicei în Normandia (vestul Franței), a precizat instituția într-un comunicat publicat luni.

„Prezentarea Tapiseriei (de la Bayeux) întinsă pe o suprafață plană permite publicului să aprecieze pe deplin această broderie medievală spectaculoasă și unică”, a explicat instituția muzeală.

Pentru a o plasa în contextul istoric al cuceririi normande, alături de ea vor fi expuse și alte obiecte din colecția muzeului sau împrumutate de la diverse instituții, printre care un manuscris ilustrat care ar fi servit drept sursă de inspirație pentru creatorii Tapiseriei de la Bayeux în brodarea veșmintelor, a corăbiilor și a obiectelor de uz cotidian descrise.

Biletele pentru ceea ce se anunță a fi o expoziție de succes vor fi puse în vânzare în mai multe etape, începând cu data de 1 iulie, la un preț cuprins între 25 și 33 de lire sterline (28 și 38 de euro).

Păstrată în prezent la Bayeux într-un loc secret, tapiseria ar trebui să-și înceapă călătoria spre Londra în iulie, într-o cutie special concepută pentru a amortiza vibrațiile, principalul pericol pentru această broderie pe pânză de in comandată în 1077 de episcopul Odo, fratele vitreg al lui William pentru decorarea catedralei din Bayeux.

Foto sus: Tapiseria de la Bayeux (© Facebook / Bayeux Museum )

