Tapiseria de la Bayeux (© Wikimedia Commons)

Tapiseria de la Bayeux, asigurată pentru o sumă colosală

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 27 decembrie 2025

Trezoreria britanică va asigura Tapiseria de la Bayeux împotriva deteriorării pentru o sumă estimată la 800 de milioane de lire sterline (aproximativ 917 milioane de euro), pe durata împrumutului acesteia către British Museum, anul viitor.

Broderia lungă de 70 de metri, care înfățișează Bătălia de la Hastings din 1066, va fi transportată din Franța la Londra, ca parte a unui acord între guvernele celor două țări, informează BBC.

Transportul artefactului, precum și perioada în care va fi depozitat și expus, vor fi acoperite prin Schema Guvernamentală de Indemnizare (Government Indemnity Scheme – GIS). Asigurarea acoperă situații precum pierderea sau deteriorarea.

Există îngrijorări legate de acest demers, întrucât unii experți francezi în artă au sugerat că lucrarea, veche de aproape 1.000 de ani, este într-o stare mult prea delicată pentru a fi transportată, afirmație negată de oficialii francezi.

Conform BBC, Trezoreria britanică a primit o evaluare inițială pentru acoperirea Tapiseriei de la Bayeux, care a fost aprobată provizoriu. Împrumutul nu va fi confirmat oficial până la primirea evaluării finale.

Această evaluare finală este estimată la aproximativ 800 de milioane de lire sterline, potrivit Financial Times, care citează oficiali anonimi. Trezoreria nu a contestat această cifră atunci când a fost contactată de BBC.

Tapiseria de la Bayeux va fi expusă în Galeria de Expoziții Sainsbury a British Museum din septembrie anul viitor până în iulie 2027, în timp ce actuala sa locație, Muzeul din Bayeux, va fi supusă unor lucrări de renovare.

Cuprinzând 58 de scene, 626 de personaje și 202 cai, această capodoperă monumentală ilustrează o perioadă disputată din relațiile anglo-franceze, când William Cuceritorul a preluat tronul Angliei de la Harold Godwinson, devenind primul rege normand al Angliei.

Schema guvernamentală de indemnizare permite expunerea publică în Regatul Unit a unor obiecte de artă și cultură care „altfel nu ar fi putut fi prezentate, deoarece costul asigurării ar fi fost prea ridicat”.

Schema instituită pentru prima dată în 1980 a facilitat numeroase împrumuturi de mare valoare. Se estimează că schema economisește muzeelor și galeriilor aproximativ 81 de milioane de lire sterline pe an, comparativ cu costurile unei asigurări comerciale.

În schimbul Tapiseriei de la Bayeux, British Museum va împrumuta Franței mai multe obiecte, inclusiv artefacte anglo-saxone din secolul al VII-lea descoperite la situl funerar Sutton Hoo din Suffolk și piesele de șah Lewis din secolul al XII-lea.

