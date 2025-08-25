Împrumutul tapiseriei de la Bayeux către British Museum stârnește controverse în Franța

Tapiseria de la Bayeux, celebra operă brodată din secolul al XI-lea, al cărei împrumut către Marea Britanie, anunțat de Paris, a stârnit controverse în Franța, „nu este imposibil de transportat”, a declarat pentru AFP Philippe Bélaval, însărcinat de președintele Franței cu dosarul împrumutului către British Museum.

Potrivit acestuia, există „un studiu extrem de precis, semnat de mai multe persoane”, datând de la începutul lui 2025, care detaliază „recomandările ce trebuie respectate în ceea ce privește manipularea și transportul” tapiseriei, informează Agerpres.

Un studiu de fezabilitate privind transportul tapiseriei de la Bayeux la Londra, întocmit de trei restauratoare în 2022, rămâne confidențial la solicitarea statului francez.

O petiție online, lansată pe site-ul change.org și care solicită renunțarea la împrumutul către British Museum, a strâns peste 50.000 de semnături.

Autorul acesteia îi cere lui Emmanuel Macron „să renunțe la acest proiect”, pe care îl consideră „o adevărată crimă împotriva patrimoniului”.

Tapiseria de la Bayeux este o „poveste brodată” datând din secolul al XI-lea, cu o lungime de 70 de metri, care relatează cucerirea Angliei în anul 1066 de către Wilhelm, duce de Normandia, viitorul William Cuceritorul.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat pe 8 iulie că Franța va împrumuta Marii Britanii tapiseria de la Bayeux între septembrie 2026 și iunie 2027.

Tapiseria este expusă la muzeul cu același nume din Bayeux, în Normandia, care urmează să își închidă porțile pe 1 septembrie pentru lucrări de renovare.

Foto sus: Tapiseria de la Bayeux (© Facebook / Bayeux Museum)

Mai multe pentru tine...