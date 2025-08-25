Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Tapiseria de la Bayeux (© Facebook / Bayeux Museum)

Împrumutul tapiseriei de la Bayeux către British Museum stârnește controverse în Franța

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 25 august 2025

Tapiseria de la Bayeux, celebra operă brodată din secolul al XI-lea, al cărei împrumut către Marea Britanie, anunțat de Paris, a stârnit controverse în Franța, „nu este imposibil de transportat”, a declarat pentru AFP Philippe Bélaval, însărcinat de președintele Franței cu dosarul împrumutului către British Museum.

Potrivit acestuia, există „un studiu extrem de precis, semnat de mai multe persoane”, datând de la începutul lui 2025, care detaliază „recomandările ce trebuie respectate în ceea ce privește manipularea și transportul” tapiseriei, informează Agerpres.

Un studiu de fezabilitate privind transportul tapiseriei de la Bayeux la Londra, întocmit de trei restauratoare în 2022, rămâne confidențial la solicitarea statului francez.

O petiție online, lansată pe site-ul change.org și care solicită renunțarea la împrumutul către British Museum, a strâns peste 50.000 de semnături.

Autorul acesteia îi cere lui Emmanuel Macron „să renunțe la acest proiect”, pe care îl consideră „o adevărată crimă împotriva patrimoniului”.

Tapiseria de la Bayeux este o „poveste brodată” datând din secolul al XI-lea, cu o lungime de 70 de metri, care relatează cucerirea Angliei în anul 1066 de către Wilhelm, duce de Normandia, viitorul William Cuceritorul.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat pe 8 iulie că Franța va împrumuta Marii Britanii tapiseria de la Bayeux între septembrie 2026 și iunie 2027.

Tapiseria este expusă la muzeul cu același nume din Bayeux, în Normandia, care urmează să își închidă porțile pe 1 septembrie pentru lucrări de renovare.

Foto sus: Tapiseria de la Bayeux (© Facebook / Bayeux Museum)

Mai multe pentru tine...
De la vikingi la normanzi: războinicii care au înspăimântat Europa jpeg
De la vikingi la normanzi: războinicii care au înspăimântat Europa
Cucerirea normandă: punctul de cotitură în istoria Angliei jpeg
Cucerirea normandă: punctul de cotitură în istoria Angliei
Normandia jpg
Cuceritorii din Normandia
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
📁 Antichitate
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
bomba nucleara jpg
📁 Istorie recentă
Primele orașe lovite în cazul unui Al Treilea Război Mondial - ce e nou față de Războiul Rece?
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
Descoperiri arheologice de excepție în situl arheologic Histria (© Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Antichitate
Descoperiri arheologice de excepție în situl arheologic Histria
Cetatea medievală din Orăștie Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
📁 Patrimoniu
Cetatea medievală din Orăștie, redeschisă după patru ani
Situl roman Micia (© Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Voluntari din patru țări cercetează castrul roman de la Micia
woman found in irish bog 235 webp
📁 Antichitate
Ritual tenebru practicat în Irlanda acum 2000 de ani - o femeie a fost găsită decapitată într-o mlaștină
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?