Ce este „capcana lui Tucidide”, despre care Xi l-a avertizat pe Trump? Lecții dintr-un război antic dintre Atena și Sparta

În timpul întâlnirii lor cu miză uriașă de la Beijing din această săptămână, președintele chinez Xi Jinping l-ar fi întrebat pe președintele american Donald Trump dacă cele două țări pot evita „capcana lui Tucidide”.

Această expresie, popularizată de politologul american contemporan Graham Allison la începutul anilor 2010, este folosită pentru a descrie modul în care două țări pot aluneca spre război atunci când o superputere existentă se simte amenințată de ascensiunea uneia noi. Allison avea în vedere în mod special China și Statele Unite.

Termenul își ia numele de la istoricul și generalul atenian Thucydides (Tucidide – n.r.), care a scris „Istoria războiului peloponesiac”, despre războiul de 27 de ani dintre Atena și Sparta, izbucnit în anul 431 î.Hr.

Dar ce a spus de fapt Tucidide despre acest subiect? Și ce legătură au Atena și Sparta cu starea actuală a relațiilor dintre SUA și China?

O eroare sugerată implicit

Ideea din spatele expresiei „capcana lui Tucidide” este că superputerea deja consacrată gestionează prost ascensiunea noii puteri și ajunge să considere războiul inevitabil, deși acesta nu este neapărat singura opțiune.

Conceptul se bazează pe un citat din „Istoria războiului peloponesiac” a lui Tucidide (cartea I, capitolul 23). El a spus:

„Creșterea puterii Atenei și teama pe care aceasta a inspirat-o în Lacedemon [Sparta] au făcut războiul inevitabil.”

Cu alte cuvinte, Tucidide spune că ceea ce a făcut inevitabil războiul peloponesiac a fost ascensiunea puterii ateniene.

La acea vreme, mulți greci susțineau că Atena și Sparta au intrat din nou în război din cauza unor dispute mai mici.

Dar Tucidide spune că adevărata cauză a fost frica generală pe care Sparta (superputerea tradițională) o avea față de noul stat puternic: Atena democratică.

Ideea generală este, desigur, că în anxietatea sa față de ascensiunea Chinei, SUA ar putea înclina spre război chiar și atunci când există alte opțiuni.

Totuși, mulți specialiști în Grecia antică contestă modul în care termenul este folosit astăzi.

Un termen contestat

Cuvântul „capcană” sugerează că Sparta a făcut o greșeală în 431 î.Hr. și că ar fi putut gestiona situația mai bine. Dar asta nu este ceea ce relatează de fapt Tucidide în prima carte a „Istoriei războiului peloponesiac”.

El arată că Sparta avea motive serioase să se teamă de atenieni. Atena devenise deja o putere navală dominantă în Balcani și în Marea Egee. Atrăgea aliații Spartei de partea sa și îi ataca pe cei care refuzau să dezerteze.

Acei aliați i-au spus practic Spartei în anul 432 î.Hr.: „Trebuie să faceți ceva în privința Atenei, iar dacă nu acționați, ne vom alătura lor.”

Presiunea acestor aliați i-a împins pe spartani să acționeze împotriva Atenei.

Așadar, într-un anumit sens, anxietatea Spartei față de puterea tot mai mare a Atenei a dus la război. Sparta s-a simțit obligată să poarte un război total împotriva Atenei pentru a-și menține sistemul de alianțe și, în 431 î.Hr., a încălcat tratatul de pace pe care îl avea cu Atena.

O perspectivă pe termen lung

Mai general, expresia „capcana lui Tucidide” se referă și la faptul că, pe termen lung, lucrurile nu au ieșit prea bine pentru Sparta; deși a câștigat războiul peloponesiac, a avut nevoie de 27 de ani pentru a face acest lucru.

După victorie, Sparta s-a extins masiv pentru a deveni o superputere și mai mare. Acest lucru i-a făcut însă pe ceilalți greci să se teamă pentru propria securitate. Creșterea puterii spartane după 404 î.Hr. a transformat mulți aliați în dușmani. Toate acele state grecești s-au unit apoi împotriva Spartei, care a fost complet distrusă în 371 î.Hr., în bătălia de la Leuctra.

Întreaga arhitectură de securitate a Spartei s-a prăbușit; și-a pierdut toți aliații, sclavii i-au fost eliberați, iar Sparta a fost redusă la statutul de stat minor.

Prin urmare, lecția sugerată pentru SUA de expresia „capcana lui Tucidide” este că teama de superputeri modelează puternic relațiile internaționale.

Însă mulți dintre cei care folosesc termenul uită să menționeze ce s-a întâmplat cu Atena pe termen lung.

Atena a supraviețuit războiului peloponesiac, și-a restaurat democrația și armata și a redevenit o putere regională. Dar ceea ce este fascinant este că, la începutul secolului al IV-lea î.Hr., Atena se afla sub o presiune uriașă din partea Imperiului Persan, care era de multe ori mai puternic decât orice stat grec.

Astfel, Atena și-a limitat propriile ambiții și a renunțat la ideea de a fi o mare superputere mediteraneană; a decis să abandoneze orice încercare de a-și reafirma controlul imperial asupra numeroaselor state grecești din Anatolia, permițându-le să redevină supuse Imperiului Persan.

Atena a ales să se concentreze mai mult asupra Mării Egee și să renunțe la confruntarea cu perșii; și-a recunoscut limitele puterii.

Așadar, decizia Spartei de a intra în război cu Atena în 431 î.Hr. nu a dus, pe termen lung, la dominația totală a Atenei asupra lumii.

O lecție pentru prezent

Istoria războiului peloponesiac oferă lecții importante pentru relațiile dintre China și SUA de astăzi.

Una dintre ele este că poate fi nechibzuit ca o superputere consacrată să încerce să oprească ascensiunea unei puteri emergente. Sparta a învățat că o astfel de încercare poate avea un cost teribil.

Dacă ar fi acomodat ascensiunea Atenei, Sparta ar fi putut continua să fie o superputere până târziu în secolul al IV-lea î.Hr.

O altă lecție este că o superputere consacrată, precum SUA, își poate reduce ambițiile și se poate concentra pe regiunile mai apropiate de casă.

Exact asta a făcut Atena democratică după războiul peloponesiac. Această strategie i-a permis să înflorească din punct de vedere cultural și politic și să țină dușmanii la distanță până în anii 310 î.Hr.

Autor: David M. Pritchard, profesor asociat de istorie greacă, Universitatea din Queensland

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

Foto sus: Președintele SUA, Donald J. Trump, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, la Beijing, vineri, 15 mai 2026. Fotografie oficială a Casei Albe realizată de Daniel Torok (© “P20260515DT-0114” by The White House, United States Government Work )

