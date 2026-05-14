Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi

O echipă de arheologi scoțieni a descoperit o piesă din cupru provenită de la un alambic folosit pentru distilarea ilegală a whisky-ului, în timpul unor săpături efectuate într-o rezervație naturală. Descoperirea oferă dovezi clare că o construcție din piatră identificată în zonă era utilizată ca adăpost clandestin pentru producerea băuturii alcoolice.

Obiectul găsit este un colier conic din aliaj de cupru, considerat a fi „An Gearradan” în limba gaelică, adică piesa de legătură dintre brațul și capul alambicului. Interpretarea este susținută de o ilustrație dintr-un dicționar gaelic de la începutul secolului al XX-lea, unde sunt prezentate și denumite componentele unui mic aparat de distilare tradițional, informează publicația scoțiană The Herald.

Săpăturile au scos la iveală și alte elemente bine conservate care confirmă utilizarea construcției pentru distilare ilegală. Printre acestea se numără o vatră bine construită, urme evidente de ardere, un sistem de drenaj acoperit cu piatră ce trecea pe sub podea și un stâlp de lemn folosit pentru susținerea acoperișului. Arheologii din cadrul National Trust for Scotland cred că acesta a fost îngropat atunci când pereții clădirii s-au prăbușit.

În rezervația naturală Ben Lawers sunt cunoscute cinci astfel de adăposturi folosite pentru producția ilegală de whisky, însă descoperirea unei componente autentice de alambic este unică pentru acest sit.

În secolul al XVIII-lea, distilarea fără licență, practicată de secole în Scoția și importantă pentru supraviețuirea multor locuitori ai regiunilor montane, a fost declarată ilegală. Pentru a evita taxele și controalele autorităților fiscale, producătorii mutau instalațiile în zone izolate și greu accesibile.

Potrivit arheologului Derek Alexander de la National Trust for Scotland, situl a fost ales strategic pentru a fi bine ascuns. Adăpostul era situat într-o vale îngustă de lângă pârâul Lawers Burn, într-un loc protejat de coturile terenului, ceea ce îl făcea dificil de observat atât din amonte, cât și din aval. El consideră că cei care distilau ilegal whisky știau foarte bine cum să se ascundă și este posibil ca instalația să nu fi fost niciodată confiscată de autorități.

Arheologul explică și faptul că, dacă alambicul ar fi fost descoperit de inspectorii fiscali, acesta ar fi fost distrus complet. Descoperirea piesei de legătură indică că proprietarii au demontat instalația în grabă și au fugit, uitând accidental această componentă. Deoarece distilatorii ilegali încercau să lase cât mai puține urme, o asemenea descoperire este considerată extrem de rară și valoroasă.

Foto sus: Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)

