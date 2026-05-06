Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni

Arheologi de la Universitatea din Southampton au excavat și documentat o mare platformă din lemn ascunsă sub ceea ce astăzi pare a fi o insulă construită din piatră, situată într-un lac scoțian.

Ei au folosit o tehnică numită stereofotogrammetrie pentru a înregistra insula artificială atât deasupra, cât și sub linia apei ca o singură structură continuă, oferind o perspectivă care nu ar fi fost posibilă folosind doar metode de cercetare terestră sau subacvatică, informează un comunicat al Universității din Southampton.

Cercetătorii, lucrând împreună cu Universitatea din Reading, au studiat „crannogul” (o insulă parțial sau în întregime artificială, construită de obicei în lacuri, mlaștini și ape estuare din Irlanda, Scoția și Țara Galilor – n.r.) din Loch Bhorgastail, pentru a scoate la iveală o structură construită în urmă cu mai bine de 5.000 de ani.

Munca lor de teren a descoperit o construcție stratificată din lemn și nuiele sub învelișul de piatră al insulei, împreună cu sute de fragmente de ceramică neolitică scufundate în apa din jur.

„Crannogurile sunt insule artificiale mici, care au de obicei mii de ani. Sute există în lacurile Scoției și multe rămân neexplorate sau nedescoperite. Deși mult timp s-a crezut că crannogurile au fost construite, utilizate și reutilizate în principal între Epoca Fierului și perioada post-medievală, știm acum că unele au fost construite pentru prima dată mult mai devreme, în Neolitic, între 3800 și 3300 î.Hr.”, explică arheologul dr. Stephanie Blankshein de la Universitatea din Southampton, în comunicatul citat.

Mai vechi decât Stonehenge

De-a lungul mai multor ani de vizite pe teren, folosind tehnici tradiționale de excavare, carotaj, măsurători sofisticate și datare cu radiocarbon, arheologii au dezvăluit diferitele etape de dezvoltare ale crannogului din Loch Bhorgastail.

Acesta a fost construit pentru prima dată în urmă cu peste 5.000 de ani, fiind mai vechi decât monumente bine cunoscute precum Stonehenge. A început ca o platformă circulară din lemn, cu un diametru de aproximativ 23 de metri, acoperită cu nuiele. După aproximativ 2.000 de ani, în Epoca Bronzului Mijlociu, a fost adăugat un alt strat de nuiele și piatră, înainte ca o nouă fază de activitate să aibă loc încă aproximativ 1.000 de ani mai târziu, în Epoca Fierului. Un dig de piatră, aflat acum sub apă, leagă malul lacului de insulă.

De-a lungul anilor, arheologii au descoperit sute de fragmente de ceramică neolitică, provenind din diferite tipuri de vase și boluri, împrăștiate în apa din jur. Acest lucru sugerează că situl a fost inițial creat de oameni din această perioadă, înainte de Epoca Bronzului.

„Deși încă nu știm exact de ce au fost construite aceste insule, resursele și munca necesare pentru a le construi sugerează nu doar existența unor comunități complexe capabile de asemenea realizări, ci și importanța deosebită a acestor situri. Cantitățile mari de ceramică, adesea încă conținând urme de hrană, și uneltele din piatră descoperite pe și în jurul insulelor sugerează utilizarea lor pentru activități comunitare, precum gătitul sau ospățurile”, spune dr. Blankshein.

Vizibilitate clară în ape puțin adânci

În timpul cercetărilor din 2021, arheologii au conceput și aplicat o nouă tehnică pentru utilizarea stereofotogrammetriei în ape puțin adânci. Ei au folosit acest proces de captare a imaginilor pentru a examina fundul lacului din jurul crannogului. Tehnica lor este descrisă într-un articol publicat în revista Advances in Archaeological Practice.

Fotogrammetria este o metodă bine stabilită de creare a imaginilor 3D pe calculator folosind multiple fotografii 2D. Fotografiile unui subiect sunt realizate din mai multe unghiuri diferite și apoi „lipite” cu ajutorul unui software specializat pentru a crea un model digital de înaltă rezoluție.

Cu toate acestea, realizarea cu succes a fotogrammetriei în ape puțin adânci este plină de obstacole.

„Sedimentele fine, condițiile agitate ale apei, vegetația plutitoare și lumina distorsionată sau reflectată îngreunează imaginile în ape puțin adânci. Fotogrammetria este foarte eficientă în ape adânci, dar întâmpină probleme la adâncimi mai mici de un metru. Aceasta este o problemă bine cunoscută și frustrantă pentru arheologi”, explică investigatorul principal și directorul Southampton Marine and Maritime Institute, profesorul Fraser Sturt.

Pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme, cercetătorii au folosit două camere mici impermeabile, cu performanțe bune în lumină scăzută și un câmp vizual larg. Fixate la o distanță prestabilită pe un cadru, această metodă „stereo” oferă o suprapunere precisă a imaginilor, ajutând la compensarea datelor lipsă sau perturbate.

Camerele au fost manevrate prin apă de un scafandru, poziționarea fiind controlată cu o precizie de ordinul centimetrilor, similară cu cea obținută de o dronă aeriană.

„Prin combinarea stereofotogrammetriei, tehnologiei dronelor și a unor metode inovatoare de procesare a datelor, am reușit să dezvoltăm o abordare accesibilă, portabilă și eficientă din punct de vedere al costurilor”, spune Dr. Blankshein, autorul principal al studiului.

Foto sus: Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)

