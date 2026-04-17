Înmormântare monumentală a unei nave, anterioară Epocii Vikingilor, descoperită sub un tumul antic

Înmormântările monumentale de nave din Scandinavia ar fi început cu aproximativ un secol mai devreme decât se credea anterior, potrivit unui studiu publicat în revista Antiquity. Studiul relatează descoperirea rămășițelor unei nave vechi de 1.300 de ani, îngropată pe insula norvegiană Leka, înainte de perioada vikingilor.

Înmormântarea a fost găsită în interiorul unui tumul uriaș de pământ cunoscut sub numele de Herlaugshaugen, despre care s-a crezut mult timp că este mormântul unui rege legendar dintr-o saga locală. Tumuli funerari mari sunt destul de comuni în nordul Europei, deși doar unii conțin rămășițe de nave, relatează Phys.org.

În interiorul tumulului

De obicei, oamenii de știință nu sapă astfel de tumuli mari, deoarece este costisitor și există riscul de a deteriora situl. În schimb, echipa norvegiană a săpat șanțuri mici în zone specifice ale tumulului pentru a căuta indicii.

Au folosit, de asemenea, detectoare de metale. Dacă o navă ar fi fost îngropată aici, nituri de fier care țineau odinioară vasul laolaltă ar fi rămas în pozițiile lor originale chiar și după ce lemnul s-a degradat. Echipa a recuperat în cele din urmă 29 de nituri de fier. Datarea cu radiocarbon a lemnului atașat de aceste nituri a indicat o dată a înhumării în jurul anului 700 d.Hr.

„Tumulul Herlaugshaugen reprezintă o înmormântare de navă datând de la sfârșitul secolului al VII-lea sau începutul secolului al VIII-lea”, au scris cercetătorii în studiu.

Acestă descoperire contrazice teoriile convenționale, care susțin că înmormântările monumentale de nave au început în Anglia (de exemplu, faimoasa înmormântare de la Sutton Hoo, datată la începutul secolului al VII-lea) și că practica funerară s-a extins în Norvegia în jurul anului 800 d.Hr., aproximativ în perioada în care a început Epoca Vikingilor. Totuși, această cercetare arată că tradiția a apărut în Scandinavia mai devreme decât se credea.

Cu alte cuvinte, nave maritime mari, capabile să parcurgă distanțe lungi și pe care le asociem cu vikingii, erau deja folosite cu ceva timp înainte ca aceștia să apară pe scena istoriei. Descoperirea spune, de asemenea, ceva despre ierarhia socială din acea perioadă.

Simboluri ale statutului

Construirea unui astfel de tumul uriaș este a necesitat un efort uriaș. Cel mai probabil, doar regi sau conducători puternici puteau mobiliza grupurile de oameni și resursele necesare pentru un asemenea proiect.

De asemenea, descoperirea arată că înmormântările de nave erau deja asociate cu statutul de elită în jurul anului 700.

„Tumulul monumental de la Leka reprezintă încă o piesă din puzzle pentru înțelegerea dezvoltării societății în nordul Europei între secolele VII și X d.Hr.”, au declarat cercetătorii.

Foto sus: Herlaugshaugen (în prim-plan, central) văzut dinspre vest, privind spre strâmtoare și continent, în fundal. Fotografie de Hanne Bryn, NTNU University Museum, Norwegian University of Science and Technology (© Antiquity (2026). DOI: 10.15184/aqy.2026.10330)

