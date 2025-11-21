Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Femeia din epoca vikingilor a fost descoperită cu două scoici mari pe gură (© Ellen Grav/NTNU University Museum; CC BY-SA 4.0)

Descoperirea unui mormânt unic din epoca vikingilor: Femeia cu scoici îi uimește pe arheologi

Autor: Redacția
🗓️ 21 noiembrie 2025

Un mormânt din secolul al IX-lea descoperit în Norvegia conține rămășițele unei femei din epoca vikingilor, a cărei gură era acoperită cu două scoici mari.

Un bărbat a descoperit, cu ajutorul unui detector de metale, o broșă metalică din epoca vikingilor. Însă atunci când i-a condus pe arheologi la locul respectiv din centrul Norvegiei, aceștia au găsit mult mai mult: o înmormântare cu dovezi ale unui ritual neobișnuit, pe care nu îl mai întâlniseră până atunci, informează Live Science.

„Mormântul conține ceea ce credem că este o femeie, îngropată cu o îmbrăcăminte tipică Epocii Vikingilor și bijuterii datând din secolul al IX-lea”, a declarat, într-un comunicat de presă, Raymond Sauvage, inginer-șef la Muzeul Universității Institutului Norvegian de Știință și Tehnologie și liderul proiectului.

„Cel mai uimitor element este cele două scoici de scoică plasate lângă gura defunctei, o practică necunoscută anterior în mormintele precreștine din Norvegia”, a adăugat Sauvage.

Potrivit arheologilor, femeia din epoca vikingilor pare să fi fost îngropată într-o rochie exterioară prinsă pe lângă umeri cu două broșe ovale. O mică broșă-inel închidea deschiderea de la gât a rochiei interioare, care semăna cu o combinație. Bijuteriile și îmbrăcămintea femeii sugerează că „era o femeie liberă și probabil căsătorită, poate stăpâna fermei”, a spus Sauvage.

O cataramă a fost descoperită în mormânt (© Raymond Sauvage/NTNU University Museum; CC BY-SA 4.0)
Deși broșele sunt accesorii vestimentare tipice Epocii Vikingilor, scoicile și oasele de pasăre i-au surprins pe arheologi.

Două scoici mari au fost așezate pe gura femeii, cu partea curbată în exterior și marginea dreaptă în sus, acoperindu-i parțial maxilarul. Nu este clar dacă scoicile făceau parte dintr-un artefact, a spus Sauvage pentru Live Science într-un e-mail. Analize viitoare ar putea dezvălui indicii suplimentare.

Scoicile Saint Jacques sunt comune în nord-estul Oceanului Atlantic. Sauvage a declarat că scoicile sunt probabil de origine locală.

„Aceste părți ale Norvegiei sunt locuri excelente pentru colectarea scoicilor. Totuși, trebuie să te scufunzi ca să le prinzi; astfel, nu este clar dacă au fost colectate prin scufundare liberă sau dacă sunt scoici moarte adunate de pe plajă”, a spus el.

Semnificația simbolică a scoicilor și a oaselor de pasăre din mormânt este momentan necunoscută.

„Este probabil ca scoicile să fi avut o semnificație simbolică destinată celor care asistau la înmormântare; din păcate, este dificil de ghicit care ar fi putut fi această semnificație”, a spus Sauvage.

La începutul acestui an, arheologii au găsit un al doilea schelet în același câmp, dar acesta datează probabil din secolul al VIII-lea, cu câteva generații înainte ca femeia cu scoici să fie îngropată. Este nevoie de cercetări suplimentare pentru a stabili cine au fost aceste persoane și de ce au fost înmormântate atât de aproape una de cealaltă.

Foto sus: Femeia din epoca vikingilor a fost descoperită cu două scoici mari pe gură (© Ellen Grav/NTNU University Museum; CC BY-SA 4.0)

