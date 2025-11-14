O femeie din epoca vikingilor, îngropată alături de câinele ei într-un „mormânt-barcă” elaborat

Arheologii au scos descoperit ceea ce cred că sunt rămășițele unei femei din epoca vikingilor îngropată alături de câinele ei, în nordul îndepărtat al Norvegiei.

Rămășițele au fost descoperite la sfârșitul lunii mai 2025 într-un „mormânt-barcă” bine conservat, lângă satul Sand de pe insula Senja, aflată pe Cercul Polar, într-un sit identificat pentru prima dată în 2023, informează Live Science.

Arheologii presupun că este mormântul unei femei din epoca vikingilor deoarece au descoperit două broșe distinctive, ovale și ornamentate cu sârmă de argint, care nu au fost găsite niciodată în mormintele bărbaților vikingi.

Stilul broșelor indică faptul că mormântul datează între anii 900 și 950, în plină epocă vikingă. Cercetătorii nu știu încă ce vârstă avea femeia când a murit.

Un câine mic a fost așezat în mormânt la picioarele femeii, indicând poate puternica legătură dintre ei.

Anja Roth Niemi, arheolog la UiT – Universitatea Arctică a Norvegiei, care a condus cele mai recente săpături, a declarat pentru Live Science că mormintele din această perioadă, în întreaga Europă, conțin adesea rămășițe de câini și cai. Însă, în timp ce scheletele de cai erau adesea găsite în bucăți, sugerând sacrificii, câinii erau de obicei îngropați întregi.

„Acest lucru sugerează că oamenii și câinii aveau o relație apropiată și prețuită chiar și acum peste 1000 de ani”, a spus ea într-un email.

Mormântul-barcă

Cercetătorii au fost surprinși să descopere că femeia fusese îngropată într-un „mormânt-barcă” de aproape 5,4 metri lungime - primul mormânt de acest descoperit vreodată pe insula Senja.

Două morminte-barcă similare au fost săpate recent pe insula norvegiană Hillesøy, aflată la aproximativ 16 kilometri nord de Senja, a spus Niemi. Unul dintre acele morminte era al unui bărbat, iar celălalt al unei femei; amândoi trăiseră cu câteva generații înaintea femeii din mormântul-barcă de la Senja.

Înmormântarea elaborată de la Senja și bunurile funerare bogate indică faptul că femeia aparținea elitei sociale.

Corpul femeii a fost așezat în mijlocul bărcii, cu capul orientat spre nord, iar corpul câinelui a fost pus lângă picioarele ei, a precizat Niemi.

Bunurile funerare includeau cele două broșe; o seceră de fier; o „piatră de ascuțit” din ardezie pentru ascuțirea cuțitelor; un inel metalic cu mărgele de bronz, care a folosit probabil la legarea părului; două mărgele în formă de disc, posibil din chihlimbar; un fus; și ceea ce ar fi putut fi o „sabie” sau o spată pentru țesut, realizată din os de balenă.

