Cea mai spectaculoasă trompetă de luptă celtică descoperită vreodată în Europa / FOTO

Arheologii din Marea Britanie au fost uluiți să descopere două dintre cele mai rare obiecte din Epoca Fierului în cadrul aceleiași săpături arheologice.

Echipa de la Pre-Construct Archaeology lucra anul trecut pe un șantier de construcții aflat la câțiva kilometri de Thetford, în Norfolk, când a dat peste acest tezaur, informează BBC News.

În centrul descoperirii se afla cea mai bine păstrată trompetă de luptă celtică, sau carnyx, găsită vreodată în Europa, precum și primul stindard cu cap de mistreț descoperit vreodată în Marea Britanie.

Responsabilul principal al proiectului, Gary Trimble, a declarat pentru emisiunea Digging for Britain de la BBC Two că carnyx-urile „sunt extrem de rare… iar un stindard cu mistreț este și mai rar”.

„Avem destule tezaure în Norfolk, dar acesta este atât de, atât de diferit - este cu adevărat, cu adevărat special”, a adăugat el.

Trompeta de război era folosită de triburile celtice din întreaga Europă pentru a-și intimida inamicii și pentru a inspira și coordona războinicii în timpul luptei.

Printre acestea se număra și tribul Iceni din Anglia de Est, condus de regina Boudica în revolta sa eșuată împotriva romanilor, între anii 60 și 61 d.Hr.

Aceste trompete îi fascinau pe romani, care le reprezentau frecvent ca trofee de război.

Carnyx-ul descoperit acum este unul dintre cele numai trei obiecte de acest fel găsite vreodată în Marea Britanie și este cel mai bine conservat „cu tubul, muștiucul și pavilionul păstrate în mod unic”, a precizat expertul Jonathan Carr.

„Am studiat carnyx-uri din întreaga Europă, iar cercetarea și conservarea completă a acestor rămășițe incredibil de fragile ne vor schimba perspectiva asupra sunetului și muzicii din Epoca Fierului”, a declarat dr. Fraser Hunter, curator pentru Epoca Fierului și perioada romană la Muzeele Naționale ale Scoției.

Stindardul cu cap de mistreț era realizat din foi de bronz. Acesta ar fi fost purtat ridicat în luptă, asemenea unui steag, și folosit ca punct de adunare pentru trupe.

„Mistreții erau animale foarte fioroase de înfruntat la vânătoare, astfel că simbolismul lor ține mult de forța pe care o reprezentau – un adversar foarte potrivit în luptă”, a precizat dr. Fraser Hunter.

Tezaurul, datat aproximativ între 50 î.Hr. și 50 d.Hr., includea cinci butoni de scut și un obiect din fier de origine necunoscută.

După descoperire, acesta a fost scos cu grijă din pământ sub forma unui bloc de sol și scanat pentru a se determina poziționarea obiectelor, înainte de începerea procesului de conservare.

„Această descoperire este o amintire puternică a trecutului din Epoca Fierului al comitatului Norfolk, care, prin povestea reginei Boudica și a poporului Iceni, continuă să fascineze publicul britanic. Tezaurul Norfolk Carnyx le va oferi arheologilor o oportunitate fără precedent de a investiga o serie de obiecte rare și, în cele din urmă, de a spune povestea modului în care acestea au ajuns să fie îngropate în acest comitat acum 2.000 de ani”, a declarat Dr. Tim Pestell, curator principal de arheologie la Norfolk Museums Service.

