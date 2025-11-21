Unde este înmormântă faimoasa regină Boudica?

În urmă cu aproape 2.000 de ani, regina unui trib celtic din Britania a condus o revoltă sângeroasă împotriva romanilor. Regina Boudica, conducătoarea tribului Iceni al britonilor celți din secolul I d.Hr., a sfidat ocupanții romani și a fost celebrată ulterior ca o eroină națională britanică.

Dar unde a fost îngropată Boudica (scris și Boudicca, Boadicea sau Boudecia)? De-a lungul anilor, mai multe locuri au fost considerate locul ei de înmormântare, inclusiv sub o platformă într-una dintre cele mai aglomerate gări din Londra.

Boudica „a fost foarte, foarte pro-britanică și cu adevărat o luptătoare pentru libertate”, a declarat pentru Live Science Miranda Aldhouse-Green, profesor emerit de arheologie la Universitatea Cardiff din Marea Britanie și autoarea volumului „Boudica Britannia”.

Conflictul ei cu romanii a început în jurul anului 60 d.Hr., după ce aceștia au refuzat brutal conducerea comună a tribului Iceni de către fiicele ei, iar Boudica a hotărât să elibereze întreaga insulă de sub dominația romană.

„A decis că își va strânge o armată și îi va alunga pe romani din Britania - ceea ce aproape că a reușit să facă”, a spus Aldhouse-Green.

Boudica era soția conducătorului icenilor, Prasutagus, un bogat rege client al romanilor, care a stăpânit teritorii pe coasta de est a Britaniei până la moartea sa, în jurul anului 60 d.Hr. Conform relatărilor istorice, testamentul său lăsa conducerea parțială a tribului Iceni celor două fiice ale sale, ale căror nume nu s-au păstrat. Restul teritoriilor urma să revină romanilor, care invadaseră cu succes Britania în jurul anului 43 d.Hr.

Însă, conform legii romane, femeile nu puteau moșteni niciun fel de conducere, deși nu este clar dacă Boudica sau fiicele ei erau cetățeni romani, a explicat Caitlin Gillespie, istoric clasic la Universitatea Brandeis din Massachusetts și autoarea volumului „Boudica: Warrior Woman of Roman Britain”, pentru Live Science.

Această ciocnire de culturi - și poate de interese politice brute - i-a determinat pe romani să respingă pretenția fiicelor reginei Boudica de a conduce o parte din teritoriile icene. Iar refuzul lor a fost brutal.

„A fost un fel de încurcătură cu romanii, care au tratat-o pe Boudica foarte rău. Au năvălit, au confiscat toate bunurile, au biciuit-o pe Boudica și le-au violat pe cele două fiice ale sale”, a spus Aldhouse-Green.

Apoi, Boudica a format o armată rebelă alcătuită din propriul ei popor și din alte triburi de britoni care, de asemenea, fuseseră tratați brutal de romani.

Revolta reginei Boudica

Revolta a durat câteva luni și a dus la distrugerea mai multor așezări romane importante din Britania, inclusiv capitala lor, Camulodunum (Colchester, în Essex), și orașul Londinium (actualul Londra). Dar în cele din urmă a eșuat, iar forțele rebele ale reginei Boudica au fost înfrânte în anul 61 d.Hr., în Bătălia de la Watling Street, nume dat ulterior drumului antic care ducea spre nord-vest din Londinium.

Boudica însăși fie a murit în luptă, fie și-a luat viața când a devenit evident că pierduse. În ciuda înfrângerii, a fost ulterior celebrată ca eroină națională, în special în timpul domniei reginei Victoria, și este adesea asociată cu Britannia, regina războinică mitică a națiunii.

Ideea că Boudica ar fi fost îngropată sub ceea ce este acum o platformă a gării King's Cross din Londra pare să fi apărut în secolul al XIX-lea. Gara a fost construită într-o zonă numită Battle Bridge, iar legenda spunea că Boudica fusese învinsă acolo. Dar istoricii cred acum că numele „Battle Bridge” era o corupere a „Broadford Bridge” și nu avea nicio legătură cu Boudica. Ideea a căpătat forță odată cu descoperirea unor rămășițe din epoca romană în acel loc când gara a fost construită în anii 1850, dar nu există nimic care să dovedească faptul că Boudica ar fi fost îngropată acolo.

Zvonurile despre locul îngropării lui Boudica au fost numeroase în secolul al XIX-lea, parțial datorită asocierii ei simbolice cu regina Victoria a Marii Britanii. Unii au speculat că ar fi fost îngropată sub Parliament Hill, în partea sud-estică a Hampstead Heath, care domina partea nordică a Londrei timpurii, aproape de capătul sudic al drumului Watling Street. Istoricii cred acum, totuși, că bătălia a avut loc la sute de kilometri spre nord, pe același drum, poate în Warwickshire.

Alți pasionați de istorie și scriitori, dornici să o lege pe Boudica de repere semnificative, au propus că ar fi fost îngropată la Stonehenge (care avea deja câteva mii de ani în vremea lui Boudica), iar alții au sugerat că s-ar putea să fie îngropată într-unul dintre numeroasele morminte din Epoca Fierului din sudul Britaniei, în special în fostele teritorii ale icenilor din est.

Dar Aldhouse-Green avertizează că mormântul lui Boudica, oriunde s-ar afla, probabil nu va fi niciodată găsit.

„Romanii au decis, când a murit, că vor preveni orice fel de memorial, pentru că se temeau că ar deveni un punct de adunare pentru o nouă revoltă. Așa că s-au asigurat în mod absolut că nu exista nimic care să arate unde fusese îngropată”, a spus Aldhouse-Green.

