Copiii lui Zeus: cine au fost urmașii zeului cu un libido de neoprit

Regele zeilor din panteonul grec antic avea o reputație notorie pentru aventurile sale amoroase, așa că nu ar trebui să ne mire faptul că Zeus a avut mulți copii. Când numărul urmașilor începe să se apropie de trei cifre, vorbim cu adevărat despre o familie numeroasă.

Regele zeilor greci putea controla multe lucruri: vremea, ca zeu al cerului și tunetului; ordinea și justiția; dușmanii săi, grație fulgerelor; și ceilalți olimpieni, majoritatea timpului. Ceea ce Zeus nu putea controla însă era libido-ul său.

Mitologia sa este plină de povești scandaloase despre seducerea altor zeițe sau a femeilor muritoare, toate cu cunoștința și deranjul soției sale răbdătoare, Hera. El își impunea voința asupra obiectelor dorinței sale sau le păcălea să se culce cu el, transformându-se chiar în animale pentru a se apropia de ele.

Zeus a violat regina spartană Leda sub forma unui lebăd, un mit care a devenit sursă de inspirație pentru arta Renașterii. Când s-a îndrăgostit de tânărul prinț troian Ganymede, l-a răpit sub forma unui vultur pentru a servi ca paharnic al zeilor.

Din numeroasele sale iubiri au rezultat mulți copii, posibil aproape 100, ceea ce îi conferă un nou sens titlului de „tatăl tuturor” din religia greacă antică. Iată câțiva dintre cei mai notabili urmași ai lui Zeus, de la zei la semizei.

Ares

Ares, sau Marte, cum era numit la romani, a fost unul dintre puținii copii pe care Zeus i-a avut cu soția sa, Hera, deși acest lucru nu i-a îmbunătățit reputația. Zeu al războiului, era de obicei detestat de greci pentru legătura sa cu sângele, brutalitatea și haosul, așa că nu era foarte venerat.

În luptă, Ares era însoțit de fiii săi Phobos și Deimos (Frica și Teroarea), în timp ce sora sa vitregă Athena era zeul războiului de la care se cerea strategie și leadership militar. Totuși, orașul-stat Sparta făcea sacrificii umane pentru el.

Apollo și Artemis

Acești gemeni divini și maeștri arcași erau printre cei mai iubiți dintre panteonul grec, în contrast cu Ares. În special Apollo, deși templul Artemis de la Efes era una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Antice.

Apollo avea multiple roluri: asocierea cu Soarele și lumina, arcaș și muzician, vindecător și profet, aducător al legii și rațiunii, și executant al pedepsei divine. Romanii îl îndrăgeau atât de mult încât i-au păstrat numele și mitologia.

Artemis era zeița vânătorii, a sălbăticiei și a animalelor sălbatice, dar era respectată și pentru ajutorul la nașteri și îngrijirea copiilor. Aceasta se lega de mitul în care a ajutat-o pe mama ei să nască pe Apollo.

Mama lor era Titana Leto, urmărită de Hera geloasă după ce a aflat de aventura lui Zeus. Leto însărcinată a găsit refugiu pe insula Delos.

Hermes

Mama lui Hermes era Maia, una dintre Pleiade (cele șapte surori nimfe care îl însoțeau pe Artemis). Cu sandalele sale înaripate, care îi permiteau să călătorească între lumea zeilor și cea a muritorilor, a devenit mesagerul zeilor și ghidul sufletelor morților către lumea subterană.

Pe lângă călătorie și comerț, Hermes era asociat cu norocul, bogăția și șiretenia. Abia născut, a furat un cirez sacru de vite. Dar pe un plan mai eroic, a salvat o iubită a lui Zeus de monstrul Argos, trimis de Hera geloasă.

Heracles sau Hercule

Heracles a suferit enorm din cauza geloziei Herei. Semizeul extraordinar de puternic era copilul prințesei muritoare Alcmene, pe care Zeus a sedus-o deghizat în soțul ei.

Hera a încercat să răzbune, trimițând două șerpi să-l omoare ca bebeluș, dar el i-a strangulat. Mai târziu, Hera l-a adus în nebunie, ceea ce a dus la uciderea familiei sale. După moartea sa și cele 12 munci faimoase, Heracles a fost primit pe Muntele Olimp și a devenit zeu.

Perseu

Perseu a dovedit eroism prin uciderea Gorgonei Medusa și salvarea Andromedei, fiica unui rege, care fusese legată de stâncă pentru a fi sacrificată unui șarpe de mare. Mama sa, Danae, fusese ținută izolată de tatăl ei, care se temea că va fi ucis de nepotul său. Zeus a venit la Danae sub forma ploii de aur.

Persefona

Persefona era copilul lui Zeus cu zeița agriculturii, Demeter. Ea este cunoscută ca regina lumii de dincolo, soția (nevoită) a lui Hades. Hades a răpit-o când o vedea adunând flori; Demeter a căutat-o disperată, lăsând recoltele să moară.

Persefona a mâncat semințe de rodie în lumea subterană și a fost convenită să petreacă o treime din an cu Hades.

Athena

Nașterea Athenai a fost neobișnuită. Zeus a înghițit-o pe Metis, soția sa titan, dar copilul a ieșit complet format din fruntea sa.

Athena a devenit favorită lui Zeus, iar Parthenonul din Atena îi este dedicat.

Dionysus

Dionysus a fost salvat de Zeus după ce mama sa, muritoarea Semele, a fost distrusă de viziunea formei divine a zeului. Zeus a purtat copilul în coapsa sa până la naștere. Dionysus a devenit zeul vinului, petrecerii și extazului.

Grazia, Musele, Moirele și Horae

Gratiile erau zeițe ale fertilității, Muzele – ale inspirației artistice și științifice. Moirele și Horae, câte trei, reprezentau destinul și anotimpurile, fiice ale Titanesei Themis.

Minos

Zeus a răpit Phoenicia Europa sub forma unui taur alb și a sedus-o pe insula Creta. Fiul lor, Minos, a devenit legendarul rege al Cretei și judecător al morților în lumea subterană.