Craniul trepanat al unui bărbat din epoca vikingilor, descoperit într-o groapă comună

Scheletul unui tânăr din epoca vikingilor, de 1,9 m înălțime, care a fost supus trepanării, a fost descoperit într-o groapă comună din apropiere de orașul Cambridge din Marea Britanie.

În craniul său fusese găurit în timp ce acesta era în viață. Gaura prezenta semne de vindecare înainte ca rămășițele sale să fie aruncate într-o groapă de înmormântare împreună cu alte nouă bărbați, unii dintre ei fiind dezmembrați. Descoperirile macabre au fost făcute anul trecut, în timpul unor săpături organizate de Universitatea Cambridge chiar lângă oraș, informează BBC News.

Dr. Trish Biers, de la Universitatea Cambridge, bănuiește că bărbatul suferea de o tumoare a glandei pituitare, „ceea ce provoca dureri de cap la care trepanarea ar fi putut fi o încercare de a le alina”.

Dacă tânărul avea o tumoare pe glanda pituitară, aceasta ar fi putut provoca un exces de creștere, ceea ce ar putea explica înălțimea lui, a explicat Biers, curator al Colecțiilor Duckworth de la Universitatea Cambridge, unde sunt analizate artefactele.

Pentru context, înălțimea medie a bărbaților din acea perioadă era de aproximativ 1,65 m.

Cranii trepanate au fost găsite în întreaga lume, inclusiv în Grecia și Roma antică.

Se credea că această practică ameliora simptomele unor afecțiuni precum migrenele sau crizele epileptice, precum și ale unor tulburări cunoscute astăzi ca fiind psihologice.

Individul avea între 17 și 24 de ani în momentul morții și fusese aruncat cu fața în jos, amestecat cu alte rămășițe, au descoperit arheologii.

Se pare că groapa comună datează din secolul al IX-lea, când zona Cambridge-ului era o „zonă de frontieră” în conflictul dintre regatul Mercia, condus de saxoni, și regatul East Anglia, cucerit de vikingi în jurul anului 870 d.Hr.

Cambridge a fost jefuit de vikingi între 874-875 d.Hr., iar Cambridgeshire a rămas sub control viking până la începutul secolului al X-lea.

Arheologii au fost intrigați de amestecul de rămășițe complete și dezmembrate, inclusiv cranii fără trupuri, o grămadă de picioare și patru schelete complete, unele în poziții care sugerează că erau legate.

Nu există suficiente dovezi pentru a sugera că ar fi fost victimele unei bătălii; unul dintre ei fusese în mod clar decapitat, în timp ce altul părea legat, sugerând o posibilă execuție, potrivit dr. Oscar Aldred, care a condus săpăturile efectuate de Cambridge Archaeological Unit.

Cercetarea ulterioară a rămășițelor va include analize ADN și izotopice pentru a investiga starea de sănătate sau gradul de rudenie al celor înmormântați groapa comună. Acest lucru va ajuta, de asemenea, să se stabilească dacă erau rămășițe ale invadatorilor vikingi sau ale saxonilor.

Foto sus: Gaura ovală avea o dimensiune de 3 cm, iar testele inițiale cu radiocarbon sugerează că bărbatul a trăit între anii 772 și 891 d.Hr. (© Cambridge Archaeological Unit / David Matzliach)

