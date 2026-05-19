Un ornament de aur vechi de 1.500 de ani, descoperit întâmplător de un excursionist

Un excursionist a descoperit recent, într-o zonă populară de drumeții din sudul Norvegiei, un ornament de aur vechi de aproximativ 1.500 de ani, care făcea parte din teaca unei săbii.

Descoperirea a fost anunțată de Universitatea din Stavanger și este considerată extrem de rară și valoroasă de către arheologi. Cercetătorii cred că regiunea a reprezentat un important centru de putere în perioada migrațiilor, în secolul al VI-lea d.Hr.

Piesa descoperită este un ornament bogat decorat, lat de aproximativ șase centimetri și înalt de câțiva centimetri, care era atașat la teaca unei săbii purtate la centură. Arheologul Håkon Reiersen, de la Muzeul de Arheologie al Universității din Stavanger, a descris obiectul drept o descoperire magnifică și neașteptată, subliniind că șansele de a găsi un astfel de artefact sunt extrem de mici, informează Science Norway.

Potrivit profesoarei Siv Kristoffersen, ornamentul prezintă urme de fire de aur răsucite și aplicate peste liniile decorative, ceea ce îi oferea odinioară un aspect strălucitor.

Piesa este realizată folosind tehnica filigranului, o metodă sofisticată de prelucrare a metalului prin împletirea unor fire foarte subțiri. Acest nivel de execuție arată că obiectul se numără printre cele mai rafinate creații ale epocii și că a fost realizat de meșteșugari foarte pricepuți.

Motivul decorativ reprezintă probabil animale sau ființe hibride, compuse din elemente umane și animale. Ornamentul este simetric și include două capete de animale orientate unul spre celălalt. Astfel de reprezentări erau frecvente în arta perioadei migrațiilor și aveau, probabil, o semnificație simbolică sau religioasă.

Cercetătorii cred că sabia căreia îi aparținea ornamentul era una ceremonială și că proprietarul său era un conducător local important din prima jumătate a secolului al VI-lea d.Hr. Spre deosebire de alte obiecte similare, care prezintă puține urme de utilizare, această piesă este vizibil uzată, sugerând că sabia era folosită frecvent pentru a demonstra statutul și autoritatea purtătorului.

Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât în regiunea Rogaland din sudul Norvegiei nu a mai fost găsit niciodată un obiect asemănător, iar în întreaga Europă de Nord există doar 17 astfel de descoperiri cunoscute.

Zona în care a fost găsit artefactul mai este cunoscută pentru alte două descoperiri importante: niște coliere de argint decorate cu aur, găsite în secolul al XIX-lea, și un cazan roman uriaș din bronz, descoperit în 1907 și fabricat în jurul anului 300 în regiunea Rinului.

Arheologii cred că ornamentul de aur a fost ascuns într-o crăpătură de stâncă drept ofrandă religioasă. Gestul ar putea avea legătură cu catastrofa climatică din anul 536, provocată probabil de o erupție vulcanică majoră în America Centrală. Aceasta a dus la răcirea severă a climei, recolte slabe și foamete în întreaga emisferă nordică. În acea perioadă, liderii locali sacrificau adesea obiecte prețioase pentru a obține bunăvoința zeilor și pentru a-și consolida puterea și statutul social.

Foto sus: Ornamentul făcea parte din teaca unei săbii (© Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)

