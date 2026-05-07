Punte dentară medievală, realizată din aur de 20 de karate, descoperită de arheologi

Fără îngrijire dentară adecvată, dinții tind să sufere. Numeroase dovezi arheologice arată că sănătatea orală precară a fost comună de-a lungul istoriei. Și, în mod deloc surprinzător, au existat multe încercări de restaurare dentară de-a lungul timpului.

Acum, arheologii au identificat cel mai timpuriu exemplu de punte dentară din Scoția. Studiul lor, publicat recent în British Dental Journal, descrie dispozitivul găsit pe dinții unui bărbat îngropat în Aberdeen în perioada medievală.

Îngrijirea dentară înainte de stomatologi

Stomatologia a fost oficial recunoscută ca profesie în secolul al XIX-lea. Cu toate acestea, diferite forme de tratament dentar și încercări de restaurare au fost practicate de mii de ani. Dovezile privind îngrijirea dentară datează de acum aproximativ 14.000 de ani, din perioada Paleoliticului Superior târziu, când arheologii au descoperit posibile modificări ale dinților afectați de carii. Alte dovezi provin din Slovenia, de acum circa 6.500 de ani, unde s-a găsit ceară de albine într-o cavitate dentară a unui individ, relatează Phys.org.

Ligaturile dentare, sub forma unor fire de argint sau aur fixate de dinți pentru a stabiliza un alt dinte sau pentru a înlocui unul pierdut, au fost identificate în Egipt încă din anul 2500 î.Hr. Totuși, arheologii cred că unele dintre acestea au fost plasate după moarte, pentru a „asigura că trupul era «complet» înainte de înmormântare”.

Autorii studiului afirmă că tratamentele orale au devenit mai frecvente în Europa în Evul Mediu, conform tratatelor medicale, chirurgicale și științifice din acea perioadă. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, dinții nu erau tratați de profesioniști medicali.

„Majoritatea acestor texte chirurgicale sunt relativ scurte în ceea ce privește instrucțiunile legate de dinți și sănătatea orală în general. Un motiv sugerat pentru acest lucru este că dinții erau, în general, considerați în afara competenței medicilor și chirurgilor medievali. În Evul Mediu, dinții erau adesea tratați de bărbieri sau de dentatores, persoane specializate în lucrul cu dinții”, scriu autorii studiului.

Autorii menționează că puține exemple de ligaturi dentare au fost descoperite în situri arheologice din Europa care preced secolul al XVII-lea. Dintre puținele exemple europene, niciunul nu fusese descoperit anterior în Scoția.

O sută de indivizi, o singură ligatură dentară

În 2006, rămășițele scheletice a aproximativ 900 de indivizi și 3,5 tone de material scheletic dezarticulat au fost excavate din East Kirk of St. Nicholas din Aberdeen, Scoția (kirk este un cuvânt scoțian care înseamnă „biserică”). Biserica a trecut printr-o perioadă de reconstrucție și extindere în secolele XIV–XVI și era considerată una dintre cele mai mari biserici din Scoția la acea vreme.

Un proiect ulterior de cercetare privind tendințele de sănătate de-a lungul timpului în Scoția a implicat reevaluarea scheletelor recuperate de la Kirk of St. Nicholas. Printre rămășițe s-a aflat o mandibulă cu o ligatură din aur care conecta mai mulți dinți, unul lipsind din centru. Acționând ca o punte dentară, dispozitivul era probabil fixat de un dinte protetic sau menținea în poziție un dinte slăbit. Din rămășițele a 100 de indivizi, doar unul prezenta o astfel de ligatură dentară.

Cercetătorii au efectuat datare cu radiocarbon asupra mandibulei, precum și microscopie electronică de scanare și spectroscopie cu raze X pentru a analiza compoziția firului. Vârsta și sexul individului au fost estimate pe baza caracteristicilor scheletice și a uzurii dentare. S-a stabilit că individul era un bărbat de vârstă mijlocie, îngropat în Aberdeen între anii 1460 și 1670 d.Hr. Urmele de pe dinți indică faptul că ligatura fusese în poziție o perioadă semnificativă înainte de moartea bărbatului.

Firul ligaturii era realizat dintr-un aliaj de aur de 20 de karate. Echipa afirmă că, în acea perioadă, cel puțin 22 de aurari activau în Aberdeen, fiind probabil capabili să producă un fir simplu de aur și să realizeze nodul necesar pentru fixare.

Prezența unui astfel de obiect indică faptul că bărbatul nu doar avea acces la meșteșugari pricepuți, ci era probabil și înstărit. Deși ligatura ar fi putut ajuta la menținerea capacității de masticație și a funcției orale, este posibil ca bărbatul să fi fost influențat și de presiunile sociale de a-și păstra dinții intacți.

„Motivele care stau la baza efectuării acestei proceduri au fost probabil multiple. În perioada medievală târzie și începutul epocii moderne, aspectul fizic al unei persoane era considerat un indicator al caracterului individual. Înfățișarea unei persoane și sănătatea percepută erau asociate cu păcatele sale. Astfel, importanța socială a zâmbetului a încurajat persoanele care își permiteau astfel de tratamente să le caute”, scriu autorii studiului.

Cercetătorii nu pot stabili cu certitudine dacă intervenția dentară a fost realizată local, în Aberdeen, sau în altă parte.

Foto sus: Maxilarul medieval dezvăluie cea mai veche punte dentară cunoscută din Scoția, realizată din aur de 20 de carate (© Jenna Dittmar / British Dental Journal (2026). DOI: 10.1038/s41415-025-9107-3)

