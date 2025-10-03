O „bijuterie dentară” din jad verde, descoperită la un copil mayaș de 7 ani

Arheologii știau deja că adulții maya aveau „bijuterii dentare”, însă un studiu recent aduce primele dovezi că și copiii aveau astfel de decorațiuni pe dinți.

Cu secole în urmă, copiii mayași, chiar și de doar 7 ani, aveau „bijuterii dentare” din jad, care probabil simbolizau maturizarea socială sau un rit de trecere, potrivit unui nou studiu publicat în numărul din noiembrie 2025 al revistei Journal of Archaeological Science: Reports, informează Live Science.

Cercetătorii au examinat trei dinți izolați cu implanturi din jad, păstrați la Muzeul Popol Vuh din Guatemala. Pe baza gradului de dezvoltare a rădăcinii fiecărui dinte, cercetătorii au stabilit că acești dinți au aparținut unor copii cu vârste între 7 și 10 ani.

Unul dintre dinții decorați era un incisiv central superior stâng - unul dintre dinții frontali de sus - iar altul era un canin superior drept. Al treilea dinte era un incisiv inferior. Nu se știe dacă toți provin de la același copil.

„Din păcate, acești dinți nu sunt asociați cu rămășițe osoase scheletice”, au scris autorii în studiu, „așa că nu putem spune cu certitudine care este originea lor și dacă aparțin unui singur individ sau până la trei indivizi diferiți”.

Potrivit studiului, mayașii își modelau deliberat dinții prin pilire sau gravare. Era, de asemenea, obișnuit ca meșteșugarii să folosească unelte de piatră pentru a săpa găuri artificiale în suprafața dinților vizibili și să plaseze acolo pietre prețioase — de obicei jad, dar și obsidian sau pirită — fixate cu un adeziv organic.

Există unele dovezi că adolescenți cu vârste între 10 și 15 ani aveau dinții piliți sau gravați, dar aceștia nu aveau implanturi de jad în dinți, notează studiul. De asemenea, doar „un număr foarte limitat” de mayași cu vârste între 15 și 20 de ani aveau „bijuterii dentare”.

Este posibil ca mayașii să fi evitat aplicarea „bijuteriilor dentare” la copiii mai mici din cauza riscului de a afecta dinții în creștere. Cercetătorii presupun că acestă procedură este prea invazivă pentru a fi efectuată la indivizi atât de tineri. Cu toate acestea, radiografiile celor trei dinți analizați au arătat că stratul interior, cunoscut sub numele de pulpă dentară, nu a fost afectat și că dinții nu prezentau carii naturale.

Analiza celor trei dinți arată că bijuteriile au fost aplicate în timpul vieții copiilor. Aceasta este o descoperire importantă, deoarece doi dinți cu bijuterii din jad descoperiți în Belize ar fi putut aparține unui copil de doar 3 ani. Totuși, acea descoperire este „controversată”, în parte pentru că bijuteriile ar fi putut fi aplicate post-mortem, ca parte a unui ritual funerar, au scris autorii noului studiu.

Aceștia au avertizat și că noua descoperire ar putea reflecta o tradiție locală sau regională, care nu era răspândită în întregul teritoriu mayaș.