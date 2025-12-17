Arheologii din Egipt au descoperit rămășițele unui templu vechi de 4.500 de ani. Structura face parte dintr-un templu solar pe care egiptenii antici l-au construit în onoarea zeului soarelui Ra, a anunțat Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților într-un comunicat.

Templul este situat la Abu Ghurab, la aproximativ 16 kilometri sud-vest de Cairo. Templul solar are două părți: un templu superior, care a fost cercetat în urmă cu câțiva ani, și templul din vale recent excavat, la care arheologii au început să lucreze în 2024. Templul din vale este amplasat în apropierea fluviului Nil, iar cele două părți ale templului sunt conectate printr-o cale procesională (rampă), informează Live Science.

Templul din vale nu este o descoperire complet nouă. Egiptologul german Ludwig Borchardt a excavat o parte a acestuia în 1901, însă nivelul apelor subterane era mai ridicat la acea vreme și a fost nevoit să oprească săpăturile, a declarat Massimiliano Nuzzolo, arheolog în cadrul Misiunii Arheologice Italiene din Egipt. În prezent, nivelul apei subterane este mai scăzut, iar arheologii au reușit să excaveze jumătate din templu începând din 2024.

Excavările recente au dus la mai multe descoperiri, inclusiv rămășițele unui portic de intrare cu coloane, un calendar public al evenimentelor religioase sculptat în blocuri de piatră și zeci de blocuri decorate cu inscripții care îl menționează pe faraonul Nyuserre Ini (care a condus Egiptul domnie aproximativ între 2420 î.Hr. și 2389 î.Hr.), cel care a ordonat construirea templului.

→ Imaginea 1/8: Rămășițele unui templu vechi de 4.500 de ani, descoperite în Valea Nilului (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)

Templul superior era principalul loc de cult, însă templul din vale facilita accesul oamenilor. Templul din vale „era folosit ca debarcader pentru bărcile care se apropiau dinspre Nil sau, mai probabil, dintr-unul dintre canalele sale laterale”, a declarat Nuzzolo pentru Live Science, într-un e-mail.

„Cea mai convenabilă modalitate de a ajunge la templul superior era să intri în templul din vale și să urci pe colina unde se afla templul superior, prin intermediul unei rampe (calea procesională)”, a adăugat arheologul italian.

Arheologii au descoperit, de asemenea, o scară care urca pe acoperișul templului, se arată în comunicatul ministerului. Egiptenii probabil foloseau acoperișul pentru a observa cerul.

„Acoperișul templului din vale era probabil utilizat pentru observații astronomice, dar nu pentru celebrarea festivalurilor”, a spus Nuzzolo.

După aproximativ un secol de utilizare, templul de vale a fost transformat într-o zonă rezidențială, au constatat cercetătorii.

