Sculpturi de mari dimensiuni, recuperate de scafandri în apropiere de Alexandria

Mai multe sculpturi de mari dimensiuni au fost recuperate de scafandrii egipteni din apele aflate apropierea orașului Alexandria.

O comoară formată din statui antice, monede, obiecte de ceramică și piese dintr-o navă comercială a ieșit la iveală din apele de lângă coasta Alexandriei, relatează Smithsonian Magazine.

Scafandrii egipteni au identificat cu atenție artefactele de pe fundul golfului Abu Qir, iar macarale de mari dimensiuni au ridicat obiectele în aer și le-au transportat în siguranță la țărm.

„Există foarte multe lucruri sub apă, dar ceea ce putem scoate la suprafață este limitat; este vorba doar despre materiale specifice, conform unor criterii stricte,” a declarat Sherif Fathi, ministrul Turismului și Antichităților din Egipt, pentru AFP.

„Restul va rămâne parte din patrimoniul nostru scufundat”, a adăugat ministrul.

→ Imaginea 1/3: Foto: © Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities

Oficialii egipteni precizează că zona ar fi putut fi o extensie a orașului antic Canopus, situat lângă Alexandria. Obiectele datează din perioada dinastiei ptolemeice, care a condus Egiptul între anii 305 - 30 î.Hr., și din perioada romană, care s-a încheiat în 642 d.Hr. Artefactele oferă noi dovezi că zona era „prosperă și în plină dezvoltare” în acea epocă, a declarat Mohamed Ismail, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, pentru Reuters.

Cum au ajuns aceste obiecte pe fundul Mării Mediterane?

Creșterea nivelului mării și cutremurele au inundat Canopus - împreună cu orașul-port Thonis-Heracleion din apropiere - acum aproximativ 1.200 de ani ar fi condus la scufundarea acestor obiecte, consideră istoricii egipteni. Ruinele orașului au rămas scufundate de atunci.

În timpul operațiunii de recuperare, scafandrii au salvat mai multe statui mari, deși multe erau grav avariate. Echipa a descoperit o statuie din granit ce reprezintă o persoană necunoscută din perioada ptolemeică, dar care nu avea cap, precum și jumătatea inferioară a unei sculpturi din marmură albă înfățișând un membru al elitei romane. O altă statuie, care înfățișează un sfinx, poartă cartușul lui Ramses al II-lea, care a domnit între 1279 și 1213 î.Hr. - a doua cea mai lungă domnie din istoria Egiptului Antic.

Alte descoperiri au inclus obiecte de ceramică, monede și rezervoare folosite pentru stocarea apei și creșterea peștilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt. De asemenea, scafandrii au recuperat fragmente din clădiri de calcar, care ar fi putut fi locuințe, afaceri sau lăcașuri de cult.

Cercetările subacvatice au scos la iveală și fragmente ale unei nave comerciale care transporta migdale, nuci și o balanță din cupru. Ancore de piatră au fost descoperite în apropiere, iar oficialii cred că situl a fost cândva un port pentru bărci mici.

Totuși, echipa de scafandri a lăsat unele dintre aceste obiecte, inclusiv ancorele, sub suprafața mării. Această operațiune este prima excavare subacvatică din Egipt de la adoptarea Convenției UNESCO privind Protecția Patrimoniului Cultural Subacvatic în 2001, care a instituit protecții suplimentare pentru artefactele aflate sub apă.

Mai multe pentru tine...