Au trăit oamenii moderni alături de o specie arhaică, într-o peșteră din insula Sulawesi?

Ar fi putut Homo sapiens și o specie arhaică, astăzi dispărută, de oameni timpurii să fi trăit unul alături de celălalt pe insula indoneziană Sulawesi, acum mai bine de 65.000 de ani?

Aceasta este întrebarea ridicată de o echipă internațională de arheologi după mai multe sezoane de excavări la Leang Bulu Bettue, o peșteră de calcar din zona carstică Maros-Pangkep din sudul insulei Sulawesi, informează phys.org.

Iar dacă răspunsul la această enigmă va confirma suprapunerea cronologică dintre specia noastră și un alt tip de om, s-ar fi putut acestea întâlni și interacționa?

Rezultatele unui nou studiu, coordonat de Griffith University și publicat în revista PLOS ONE, dezvăluie, pentru prima dată, o succesiune profundă de depozite arheologice care se extind până la cel puțin opt metri sub suprafața actuală a solului — straturi ce păstrează urme ale activității umane mult mai vechi decât sosirea speciei noastre pe Sulawesi.

Aceste noi descoperiri se bazează pe studiul recent al echipei de cercetători, care a arătat că homininii arhaici au ocupat insula Sulawesi începând de acum 1,04 milioane de ani.

În contrast, se consideră că oamenii moderni (Homo sapiens) au ajuns pe insulă la un moment dat înainte de colonizarea inițială a Australiei, în urmă cu aproximativ 65.000 de ani.

„Adâncimea și continuitatea secvenței culturale de la Leang Bulu Bettue plasează acum această peșteră ca un sit de referință pentru investigarea posibilității ca aceste două linii umane să se fi suprapus în timp”, a declarat doctorandul Griffithde la Centrul Australian pentru Evoluția Umană (ARCHE) al Universității Griffith.

Excavările desfășurate din 2013 au scos la iveală un registru excepțional de lung și bine conservat al ocupării umane, cele mai adânci dovezi având o vechime de 132.300–208.400 de ani.

Printre cele mai remarcabile descoperiri ale acestei ocupări timpurii se numără dovezi ale tranșării animalelor și ale producerii de artefacte din piatră — inclusiv unelte masive distinctive, cunoscute sub numele de „târnăcoape”.

„Aceste activități par să reprezinte o tradiție culturală a homininilor arhaici care a persistat pe Sulawesi până târziu în Pleistocenul superior”, a declarat profesorul Adam Brumm de la Centrul Australian pentru Evoluția Umană (ARCHE) al Universității Griffith.

„Totuși, în jur de 40.000 de ani în urmă, registrul arheologic arată o schimbare dramatică”, adaugă profesorul.

O fază de ocupare mai veche a fost înlocuită de o nouă fază culturală.

„Această fază ulterioară a prezentat un set tehnologic distinct, precum și cele mai timpurii dovezi cunoscute de expresie artistică și comportament simbolic de pe insulă — trăsături asociate cu oamenii moderni”, a spus Basran Burhan, arheolog din Sulawesi de Sud, doctorand la Griffith University, care a condus studiul sub îndrumarea profesorului Adam Brumm.

„Ruptura comportamentală clară dintre aceste faze poate reflecta o tranziție demografică și culturală majoră pe Sulawesi, în special sosirea speciei noastre în mediul local și înlocuirea populației hominine anterioare”, precizează Burhan.

Echipa de cercetare a sugerat că Leang Bulu Bettue ar putea oferi primele dovezi arheologice directe ale unei suprapuneri cronologice - și ale unei posibile interacțiuni - între oamenii timpurii și Homo sapiens în Wallacea.

Aceste descoperiri au subliniat importanța critică a Sulawesiului pentru înțelegerea evoluției umane în Asia de Sud-Est insulară și au deschis noi direcții de cercetare privind modul în care diferite specii umane au coexistat, s-au adaptat și, în cele din urmă, au dispărut.

Foto sus: Cercetări arheologice în peștera Leang Bulu Bettue din sudul insulei Sulawesi, Indonezia (© Basran Burhan / Griffith University)

