Unelte realizate de o specie umană necunoscută, descoperite de arheologi

Câteva unelte din piatră descoperite pe insula indoneziană Sulawesi rescriu istoria evoluției umane în această regiune. Aceste unelte au o vechime de aproximativ 1-1,5 milioane de ani, ceea ce arată că Sulawesi a fost locuită de specie umană necunoscută.

Potrivit unui studiu publicat în revista Nature, cercetătorii au analizat un set de unelte din piatră care reprezintă cea mai veche dovadă a existenței unor rude umane în Wallacea, o vastă întindere de insule situată între platformele continentale ale Asiei și Australiei.

În timpul săpăturilor desfășurate între 2019 și 2022, echipa de cercetători a descoperit șapte artefacte din piatră la Calio, o localitate din Sulawesi. Artefactele au fost realizate din cremene, o rocă sedimentară dură și fin granulată, folosind o tehnică de cioplire prin percuție, în care o piatră de bază este lovită cu o piatră ciocan pentru a crea unelte ascuțite sub formă de fulgi. Una dintre unelte a fost chiar retușată, ceea ce implică ajustarea marginilor unui fulg pentru a-l face mai ascuțit.

Folosind o combinație de metode de datare, cercetătorii au stabilit că sedimentele în care au fost găsite uneltele datează între 1,04 milioane și 1,48 milioane de ani în urmă. Acest interval corespunde cronologic cu Homo erectus, care a ajuns pe insula indoneziană Java în urmă cu aproximativ 1,6 milioane de ani, după ce a evoluat pentru prima dată în Africa. Însă Sulawesi nu are un registru fosil la fel de extins precum Java.

„Până acum, cel mai vechi element scheletic uman găsit oriunde pe această insulă (Sulawesi n.r.) este un fragment de maxilar superior al unui om modern, care are între 25.000 și 16.000 de ani” a spus Adam Brumm, profesor de arheologie la Universitatea Griffith din Australia, într-un e-mail pentru Live Science.

Sulawesi găzduiește, de asemenea, cea mai veche artă rupestră narativă din lume, datând de cel puțin 51.200 de ani. Iar cea mai veche unealtă din piatră descoperită anterior pe Sulawesi are aproximativ 194.000 de ani, au menționat cercetătorii în studiu.

Această nouă descoperire a uneltelor din piatră arată că rudele umane au ocupat Sulawesi cu mult mai devreme decât se credea anterior, probabil chiar înainte de a ajunge pe insula Luzon la nord și pe insula Flores la sud. Și acest lucru înseamnă că grupul misterios de pe Sulawesi ar putea fi strămoșii speciei Homo luzonensis sau Homo floresiensis, ambele fiind rude umane de talie mică, asemănătoare cu „hobbiții”.

Cercetătorii nu știu încă ce specie a realizat aceste unelte.