O pălărie romană de soare, descoperită în Egipt, restaurată după 1.600 de ani

O pălărie de soare rară, din Egiptul roman târziu, cusută din țesături în cinci culori, a fost restaurată și expusă recent.

Această pălărie de soare a fost făcută din lână împâslită, în diferite culori, în Egipt, în perioada creștină timpurie sau coptă. Doar trei pălării de acest fel au supraviețuit de-a lungul vremurilor, iar aceasta este cea mai bine conservată dintre ele. Pălăria de soare a fost donată Muzeului Chadwick din Bolton, Anglia - numit ulterior Muzeul Bolton - de Sir Flinders Petrie, egiptologul englez care a descoperit-o în 1911, informează Live Science.

Petrie a găsit pălăria la situl Lahun (numit și Illahun), un oraș și un complex piramidal din regiunea Fayum a Egiptului, alături de numeroase alte articole de îmbrăcăminte care prezentau uimitoarea măiestrie textilă coptă.

Potrivit Muzeului Bolton, unde se află artefactul, pălăria conică a fost cusută din patru sferturi, cu un buton în centru. Majoritatea pălăriei, care măsoară aproximativ 39,5 centimetri în diametru, a fost realizată din pâslă maro, cu un bor larg din pâslă roșie. Țesătura de lână verde a fost folosită pentru a lega marginile, care au fost finisate cu o țesătură de lână albastră, iar interiorul pălăriei era căptușit cu pâslă albă.

Experții cred că pălăria ar fi putut fi făcută pentru un membru al forței militare romane de ocupație, deoarece seamănă cu pălării romane mai vechi, din secolul al III-lea. Totuși, ea ar fi putut fi adaptată unui design roman pentru a proteja mai bine purtătorul de soarele puternic și furtunile de nisip ale Egiptului.

Perioada coptă a Egiptului a început în jurul anului 395 d.Hr., când Imperiul Roman s-a destrămat. Împăratul Constantin susținea deja creștinismul în întregul imperiu, iar la mijlocul secolului al IV-lea a apărut limba coptă, influențată de egipteană, printre creștinii din Egiptul roman. Textilele copte descoperite în mormintele creștine timpurii din zona Fayum se remarcă prin firele lor colorate, modelele țesute elaborat și o combinație de simboluri, inclusiv ankh-ul egiptean (o cruce cu buclă în partea de sus, simbolizând viața), zei romani și sfinți creștini.

În august 2025, Muzeul Bolton a expus pentru prima dată pălăria de soare după procesul de conservare. Jacqui Hyman, expertul conservator de textile care a lucrat la această „pălărie de pâslă foarte rară”, a declarat că moliile deterioraseră lâna împâslită, dar ea a stabilizat pălăria cu material vopsit manual și i-a reconstituit forma originală.

Foto sus: Pălăria romană de soare, expusă la Bolton’s Egypt gallery (© Facebook / Bolton Library and Museum Services)

Mai multe pentru tine...