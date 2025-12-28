Brigitte Bardot, „zdrobită” de celebritate: „Nimeni nu-și poate imagina cât de îngrozitor a fost”

Brigitte Bardot, care a devenit celebră la nivel mondial în 1956 după ce s-a tăvălit pe o plajă purtând un bikini din pânză în carouri în filmul Și Dumnezeu a creat femeia, a descris cum faima a zdrobit-o.

Fosta actriță franceză s-a retras în 1973 spunând că s-a „săturat” de celebritate și că vrea să-și dedice viața cauzei animalelor. În anul 2012, înainte de împlinirea vârstei de 78 de ani Brigitte Bardot a declarat pentru o revistă pentru bărbați că a fost „literalmente zdrobită de celebritate… nimeni nu-și poate imagina cât de îngrozitor a fost. Un coșmar. Nu puteam trăi așa”, a spus ea, conform publicației britanice The Guardian.

„Am încercat să mă fac cât mai frumoasă posibil și chiar și atunci credeam că sunt urâtă. Mi se părea teribil de greu să ies, să mă arăt”, a declarat Brigitte Bardot pentru revista Vogue Hommes International.

„Mi-era teamă că nu voi fi la înălțimea așteptărilor oamenilor. Astăzi, la vârsta mea, nu-mi mai pasă deloc. Nu mai vreau să seduc, nimic, pe nimeni”, a adăugat actrița.

Brigitte Bardot, care a jucat în 47 de filme și a fost chipul lui Marianne, simbolul ce reprezintă libertatea Franței și a cărei statuie apare în toate primăriile, s-a căsătorit cu regizorul Roger Vadim la 18 ani și a divorțat cinci ani mai târziu. Apoi s-a măritat cu actorul Jacques Charrier, cu care a avut singurul său copil, Nicolas. Ulterior, s-a căsătorit cu milionarul german și playboy-ul Gunter Sachs în 1966.

Ea a pierdut simpatia multor francezi după ce s-a căsătorit cu Bernard d’Ormale, fost consilier al Frontului Național de extremă dreapta, în 1992. Fosta vedetă a locuit în ultimii ani ai vieții pe Riviera Franceză, dedicându-și viața fundațiilor sale pentru animale.

Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, sex simbol al anilor 1960 și ferventă activistă pentru drepturile animalelor, a murit duminică, 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

Femeia cunoscută după inițialele sale, B.B., a întors spatele lumii cinematografiei în urmă cu mai bine de 50 de ani, lăsând în urmă aproximativ 50 de filme și două scene devenite legendare: un mambo febril într-un restaurant din Saint-Tropez („Și Dumnezeu a creat femeia”, 1956) și un monolog în care și-a trecut în revistă, goală fiind, diferitele părți ale corpului, la începutul filmului „Disprețul” (1963).

Renumită în întreaga lume, Brigitte Bardot a modelat legenda orașelor Saint-Tropez și Buzios din Brazilia, a impus un stil vestimentar compus din balerini, cămăși în dungi și imprimeuri în carouri Vichy și a popularizat imaginea unei femei libere „care nu are nevoie de nimeni”, așa cum a cântat pentru Serge Gainsbourg.

Foto sus: Brigitte Bardot, la Roma, în aprilie 1969 (© Wikimedia Commons)

