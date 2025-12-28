Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Actrița franceză Brigitte Bardot, în anul 1954 (© Studio Harcourt / Wikimedia Commons)

Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani

📁 Istoria Filmului
Autor: Redacția
🗓️ 28 decembrie 2025

Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, sex simbol al anilor 1960 și ferventă activistă pentru drepturile animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația Brigitte Bardot, citată de AFP.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actrița și cântăreața de renume mondial, care a ales să renunțe la prestigioasa sa carieră pentru a-și dedica viața și energia bunăstării animalelor și Fundației sale”, se arată în comunicatul transmis fundație, în care nu se menționează ziua sau locul decesului, informează Agerpres.

Spitalizată la Toulon (sud-estul Franței) în octombrie pentru o intervenție chirurgicală, a cărei natură nu a fost specificată, actrița revenise acasă, la Saint-Tropez, pentru a se reface. În urma relatărilor din presă despre o altă spitalizare la sfârșitul lunii noiembrie, ea și-a liniștit fanii cu privire la sănătatea sa și a îndemnat „pe toată lumea să se calmeze”.

Femeia cunoscută după inițialele sale, B.B., a întors spatele lumii cinematografiei în urmă cu mai bine de 50 de ani, lăsând în urmă aproximativ 50 de filme și două scene devenite legendare: un mambo febril într-un restaurant din Saint-Tropez („Și Dumnezeu a creat femeia”, 1956) și un monolog în care și-a trecut în revistă, goală fiind, diferitele părți ale corpului, la începutul filmului „Disprețul” (1963).

Renumită în întreaga lume, ea a modelat legenda orașelor Saint-Tropez și Buzios din Brazilia, a impus un stil vestimentar compus din balerini, cămăși în dungi și imprimeuri în carouri Vichy și a popularizat imaginea unei femei libere „care nu are nevoie de nimeni”, așa cum a cântat pentru Serge Gainsbourg.

Foto sus: Actrița franceză Brigitte Bardot, în anul 1954 (© Studio Harcourt / Wikimedia Commons)

