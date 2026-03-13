Costești-Cetățuie, cea mai veche dintre fortificațiile dacilor din Munții Orăștiei

Cetatea de la Costești-Cetățuie este cea mai veche dintre fortificațiile care alcătuiesc ansamblul cetăților dacice din Munții Orăștiei.

Începuturile sale pot fi plasate cronologic în ultimele decenii ale secolului al II-lea a. Chr. sau în primele decenii ale secolului următor, scrie Administrația Sarmizegetusa Regia, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, dealul ales pentru ridicarea fortificației are o altitudine de aproximativ 560 m, partea superioară fiind amenajată încă din antichitate.

Cetatea de la Costești a fost construită în mai multe etape: o primă etapă este reprezentată de un val de pământ care înconjura vârful dealului; a doua etapă este marcată de turnuri și ziduri de piatră, ridicate în tehnica deja cunoscută și din alte locuri din Munții Orăștiei; iar în a treia etapă se plasează „valul roșu”, rezultat în urma distrugerilor provocate de războaiele daco-romane de la începutul secolului al II-lea p. Chr.

Cetatea de la Costești-Cetățuie

Astăzi, cetatea se află pe teritoriul satului Costești, pe drumul dintre Orăștie și Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia, fiind foarte ușor accesibilă pentru oricine dorește să o viziteze.

