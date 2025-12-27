Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi

Arheologii au descoperit numeroase civilizații pierdute, dar nu au găsit totul. Există încă orașe antice importante, inclusiv capitale ale unor mari regate și imperii, care nu au fost niciodată scoase la lumină de cercetători.

Știm că aceste orașe au existat deoarece textele antice le descriu, însă locația lor s-ar putea să fi fost pierdută în negura timpului. În câteva cazuri, jefuitorii au găsit aceste orașe și au furat un număr mare de artefacte din ele. Totuși, acești hoți nu au ieșit în față pentru a dezvălui locul unde se află. În acest clasamentul de mai jos, Live Science analizează șase orașe antice a căror localizare este necunoscută.

1. Irisagrig

Nu la mult timp după invazia SUA în Irak din 2003, mii de tăblițe antice dintr-un oraș numit „Irisagrig” au început să apară pe piața de antichități. Din aceste tăblițe, cercetătorii au putut determina că Irisagrig se afla în Irak și a prosperat în urmă cu aproximativ 4.000 de ani.

Tăblițele arată că liderii orașului antic trăiau în palate care adăposteau mulți câini. De asemenea, ei țineau lei care erau hrăniți cu vite. Cei care aveau grijă de lei, numiți „păstori de lei”, primeau rații de bere și pâine. Inscripțiile mai menționează un templu dedicat lui Enki, un zeu al șireteniei și al înțelepciunii, și spun că uneori aveau loc festivaluri în interiorul templului.

Cercetătorii cred că jefuitorii au descoperit și au prădat Irisagrig în jurul perioadei invaziei americane din 2003. Arheologii nu au găsit orașul până în prezent, iar cei care l-au jefuit nu au dezvăluit unde se află.

2. Itjtawy

Faraonul egiptean Amenemhat I (care a domnit aproximativ între 1981 și 1952 î.Hr.) a ordonat construirea unei noi capitale. Această capitală era cunoscută sub numele de „Itjtawy”, iar numele poate fi tradus ca „Cel care pune mâna pe Cele Două Țări” sau „Amenemhat este cel care pune mâna pe Cele Două Țări”. Așa cum sugerează și numele, Amenemhat s-a confruntat cu multă instabilitate. Domnia sa s-a încheiat ca urmare a unui asasinat.

În ciuda asasinării lui Amenemhat, Itjtawy a rămas capitala Egiptului până în jurul anului 1640 î.Hr., când partea de nord a Egiptului a fost cucerită de un grup cunoscut sub numele de „hicsoși”, iar regatul s-a destrămat.

Deși Itjtawy nu a fost găsit, arheologii cred că este situat undeva în apropierea sitului Lisht, în centrul Egiptul. Acest lucru se datorează parțial faptului că multe înmormântări ale elitei, inclusiv o piramidă aparținând lui Amenemhat I, se află la Lisht.

3. Akkad

Orașul Akkad a fost capitala Imperiului Akkadian, care a prosperat între aproximativ 2350 și 2150 î.Hr. La apogeu, imperiul se întindea din Golful Persic până în Anatolia. Multe dintre cuceririle sale au avut loc în timpul domniei lui Sargon din Akkad, care a trăit în jurul anului 2300 î.Hr.

Akkad nu a fost niciodată găsit, dar se crede că a fost construit undeva pe teritoriul actual al Irakului. Documentele antice indică faptul că orașul a fost distrus sau abandonat atunci când Imperiul Akkadian s-a prăbușit, în jurul anului 2150 î.Hr.

4. Al-Yahudu

Al-Yahudu, un nume care înseamnă „orașul” sau „așezarea” lui Iuda, a fost un loc din Imperiul Babilonian unde au trăit evrei după ce regatul lui Iuda a fost cucerit de regele babilonian Nabucodonosor al II-lea în anul 587 î.Hr. El a trimis o parte din populație în exil, o practică frecventă a babilonienilor după cucerirea unei regiuni.

Se cunosc aproximativ 200 de tăblițe provenite din această așezare, iar ele indică faptul că oamenii exilați care au trăit acolo și-au păstrat credința Locația orașului Al-Yahudu nu a fost identificată de arheologi, dar, asemenea multor orașe pierdute, este probabil să fi fost situat pe teritoriul actual al Irakului.

Având în vedere că tăblițele au apărut pe piața de antichități și nu există înregistrări că ar fi fost descoperite într-o săpătură arheologică, se pare că la un moment dat jefuitorii au reușit să-i găsească locația.

5. Waššukanni

Waššukanni a fost capitala Imperiului Mitanni, care a existat aproximativ între 1550 î.Hr. și 1300 î.Hr. și includea părți din nord-estul Siriei, sudul Anatoliei și nordul Irakului. Imperiul s-a confruntat cu o competiție intensă din partea Imperiului Hitit din nord și a Imperiului Asirian din sud, iar teritoriul său a fost pierdut treptat în favoarea acestora.

Waššukanni nu a fost niciodată găsit, iar unii cercetători cred că s-ar putea afla în nord-estul Siriei. Locuitorii capitalei și, de fapt, ai unei mari părți din imperiu erau cunoscuți sub numele de „hurieni” și aveau propria lor limbă, cunoscută astăzi din textele antice.

6. Thinis

Thinis a fost un oraș antic din sudul Egiptului care a prosperat la începuturile istoriei acestei civilizații. Potrivit autorului antic Manetho, aici au domnit unii dintre primii regi ai Egiptului, în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, când Egiptul era în curs de unificare.

Capitala Egiptului a fost mutată la Memphis la scurt timp după unificare, iar Thinis a devenit capitala unui nome (o provincie egipteană) în perioada Regatului Vechi (aproximativ 2649–2150 î.Hr.), a menționat Ali Seddik Othman, inspector în cadrul Ministerului Egiptean al Turismului și Antichităților, într-un articol publicat în Journal of Abydos.

Thinis nu a fost niciodată identificat, deși se crede că se afla în apropiere de Abydos, în sudul Egiptului. Acest lucru se datorează parțial faptului că mulți membri ai elitei societății, inclusiv membri ai familiei regale, au fost înmormântați în apropiere de Abydos în urmă cu aproximativ 5.000 de ani.

Foto sus: Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)

