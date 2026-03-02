Cum arăta Iranul înainte de revoluţia din 1979. Femei la universitate, iar americanii erau prieteni

Înainte de revoluţia din 1979, Iran era o dictatură condusă de şah. Ţara era un aliat al SUA, de la care cumpăra armament de ultimă generaţie, iar, în ciuda regimului opresiv, societatea era din foarte multe puncte de vedere una modernă. Exista un oarecare nivel de libertate culturală şi un proces de secularizare, inspirat de Occident.

Şahul Mohammad Reza Pahlavi a industrializat forţat multe regiuni ale ţării şi a persecutat triburile care au refuzat schimbarea. Pe măsură ce dictatura monarhului a devenit tot mai opresivă, s-au pus bazele celebrei revoluţii, potrivit Mediafax

După revoluţia din 1979, Iranul a devenit o teocraţie condusă de liderul suprem, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Ayatollahul este şeful statului, comandantul suprem al armatei şi liderul religios al ţării.

Însă înainte de schimbarea regimului, şahul, care avea educaţie occidentală, a transformat faţa Iranului, după cum se vede în imaginile de mai jos.

Deoarece era situat aproape de colonia India şi era un important exportator de petrol, Iranul era un aliat al Imperiului Britanic. În imaginea de mai jos apare familia regală persană, alături de premierul britanic Winston Churchill.

SUA şi Iranul erau aliaţi apropiaţi. Şahul s-a întâlnit, în 1969, cu preşedintele american Richard Nixon la Washington. Teheranul a cumpărat masiv tehnologie militară americană, printre care tancuri M60A1, avioane F-14 Tomcat, elicoptere de atac Cobra şi distrugătoare. Iranul a dorit să cumpere chiar şi avioane spion SR-71 Blackbird, dar a fost refuzat. Astfel, în 1979, când s-a schimbat regimul, Iranul avea cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu.

Foto: Hepta

În societatea iraniană condusă de şah, femeile se bucurau de un nivel ridicat de libertate.

Femeile erau încurajate să studieze.

Iar purtarea vălului islamic nu era permisă.

Fiind o societate orientată spre Occident, Iranul era vizitat de multe celebrităţi. În imaginea de mai jos apare actriţa italiană Gina Lollobrigida.

Monarhii din Iran trăiau pe picior mare. În imaginea de mai jos, realizată în 1953, Împărăteasa Soraya, a doua soţie a lui Mohammad Reza Pahlavi, probează o rochie în atelierul designerului vestimentar italian Emilio Schuberth.

De altfel, stilul de viaţă dus de casa regală a reprezentat una dintre cauzele revoluţiei. Mai jos vedeţi Palatul Alb al şahului din capitala Teheran. Alte lucruri care au nemulţumit o mare parte din populaţie, pe vremea şahului, au fost corupţia, lipsa multor libertăţi sau brutalitatea regimului.