Germania și povestea transformării României Mari în simplu grânar al regimului nazist

Există printre istoricii români ideea că străinii au dorit răul poporului român prin distrugerea economiei și țara din Carpați trebuia în mod obligatoriu să fie un simplu grânar al Germaniei sau al lagărului socialist. Nici nu te puteai aștepta la ceva pozitiv de la regimul nazist. Teza dragă propagandei de la București a fost răspândită rapid cu ajutorul publicațiilor din mediul virtual și a început să fie un adevăr științific de necontestat.

Se pare că istoricilor nu prea le mai este dragă documentarea și mulți preferă să scrie mult pentru a obține slavă și venituri. Anuarele statistice sunt prea pline de date pentru a fi o lectură plăcută. Autoritățile de la București au aprobat în 1938 aducerea în țară a 27.534 t de aparate, mașini și motoare din Al Treilea Reich și astfel se putea realiza modernizarea industrială. O parte din mărfuri a mers spre agricultură și transporturi. Interesant este că au fost cumpărate în 1931 doar 8.290 t de astfel de mărfuri și atunci era Republica de la Weimar și democrație. Conducerea din epocă n-a vrut să dezvolte în mod serios comerțul cu un stat ahtiat după tehnologie. Haosul politic din 1932 a dus la o scădere până la 5.604 t. Nici venirea la putere a lui Adolf Hitler n-a adus o îmbunătățire în domeniul exporturilor în 1933 și abia din 1936 se poate discuta despre o revenire a industriei germane. Au fost aduse atunci 15.767 t de mașini și motoare pentru utilizare în economie. Se poate observa că exista un curs ascendent în ceea ce privește exportul de tehnologie spre România. Din păcate, anuarul statistic nu indică în mod explicit ce anume s-a adus din puternicul stat industrializat.

Schimburile comerciale au fost în creștere, dar evoluțiile politice și militare au ridicat multe frâne în calea progresului. Cei care se considerau de rasă superioară erau slab pregătiți în ceea ce privește activitatea economică și a fost absolut normal să apară un deficit comercial pe fondul politicilor de înarmare. Germania avea doar două căi de evoluție din cauza celor de la putere: prăbușirea economică sau expansiunea în dauna vecinilor. A fost aleasă varianta a doua deoarece corespundea cu principiile politice și cu ideile militariste

Istoricii trebuie să găsească noi aspecte negative în lumea celui de-al Treilea Reich, cel legat de lipsa de interes pentru dezvoltarea economiei românești fiind combătut cu datele publicate chiar în stufosul Anuar statistic al României, 1939 și 1940. Nu mai trebuie să fie repetate poveștile inventate în trecut, așa cum se procedează și cu renumitul Plan Valev din 1964. Trebuie să fie schimbate mentalitățile cercetătorilor și adevărul trebuie spus și scris.

Foto sus: Locomotivă în triajul Bucureşti, în 1939 (© iMAGO Romaniae)

Mai multe pentru tine...