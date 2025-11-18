Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?

O echipă de arheologi a descoperit ruinele unui oraș medieval ascuns în munții înalți și izolați ai Uzbekistanului, despre care se crede că ar putea fi Marsmanda, un important centru al prelucrării fierului de pe Drumul Mătăsii.

Descoperirea s-a făcut în zona numită Tugunbulak, aflată la aproape 2.100 m altitudine, unde condițiile sunt atât de dure încât foarte puțini oameni trăiesc acolo permanent în prezent, relatează Smithsonian Magazine.

Arheologii Michael Frachetti și Farhod Maksudov căutau inițial urme ale culturilor din Epoca Bronzului, dar în 2011 au găsit rămășițele unei așezări medievale, care a înflorit între anii 730–1050. Aceasta era un centru de producție metalurgică și un loc de întâlnire pentru păstorii nomazi care veneau vara în munți. Descoperirile arătau o comunitate sofisticată, islamizată timpuriu și implicată în comerțul regional.

În 2015, un localnic i-a îndrumat pe arheologi spre o zonă neexplorată aflată în apropiere, unde au observat urme de ziduri întinse pe o suprafață foarte mare. Mai târziu, folosind drone cu tehnologie LIDAR, arheologii au cartografiat un vast complex urban de peste 120 de hectare.

Săpăturile începute în 2024 au scos la iveală clădiri fortificate din pământ bătut, cu ziduri masive, cuptoare, furnale și cantități uriașe de zgură (dovezi ale unei producții intense de fier), structuri reconstruite de mai multe ori, indicând secole de activitate industrială, precum și o înmormântare rară a unui războinic turcic cu calul său și numeroase obiecte, datată în secolul VII.

Experții în metalurgie confirmă că producția era de amploare și că nomazii erau perfect capabili să prelucreze fierul la scară mare. Situl ar fi putut furniza fier pentru producerea oțelului de calitate ridicată în alte centre din regiune.

De ce cred arheologii că au descoperit Marsmanda

Sursele arabe din secolul al X-lea descriu Marsmanda ca pe un oraș montan foarte rece, fără grădini, dar cu pajiști frumoase, unde oamenii veneau de departe pentru fierul produs acolo. Până acum, locația exactă a orașului nu fusese identificată, însă descrierea se potrivește perfect cu descoperirea făcută la Tugunbulak.

Situl schimbă percepția asupra nomazilor din Asia Centrală. Aceștia nu erau doar jefuitori ai orașelor, ci actori economici și industriali sofisticați. Comunitățile montane participau activ la rețele comerciale vaste, precursoare și apoi integrate în Drumul Mătăsii. Relația dintre nomazi și populațiile de la câmpie era complexă, nu strict antagonică.

Cine controla orașul rămâne un subiect de dezbatere. Unii arheologi consideră că orașul era dominat de o elită turcică, alții consideră că se afla sub influența sogdienilor, o populație iraniană din regiune. Indiferent de cine a condus orașul, locul să fi fost abandonat după anul 1050, posibil din cauza schimbărilor climatice, defrișărilor sau a competiției economice.

Arheologii intenționează să revină în 2026 pentru a excava zona centrală a complexului, unde s-ar putea afla centrul administrativ al orașului. Numai analizele ulterioare vor clarifica pe deplin istoria acestui misterios oraș industrial din munți.

Foto sus: Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)

