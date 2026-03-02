Iran – între memorie, frică și revoltă. Povestea unui regim care a modelat un popor și a sfidat lumea

În centrul Teheranului, într-o după-amiază fierbinte, o tânără își aranjează discret eșarfa pe cap înainte să intre într-o stație de metrou. Gestul pare banal. Nu este. În Iranul de astăzi, fiecare centimetru de păr vizibil poate deveni un act politic. Fiecare privire aruncată peste umăr spune o poveste despre frică, sfidare și oboseală.

Pentru a înțelege cum s-a ajuns aici – la un stat teocratic izolat, sancționat, contestat din interior și implicat în conflicte regionale și globale – trebuie să coborâm în istoria ultimelor opt decenii. Povestea Iranului modern nu este doar o cronologie a puterii, ci o dramă colectivă, în care speranța și deziluzia alternează violent.

Din Persia la Republica Islamică: traumaticul secol XX

La începutul anilor 1940, Iranul a fost scena unei invazii anglo-sovietice care a lăsat un gust amar de ingerință externă în viața internă a țării.

În august 1941, în plin Al Doilea Război Mondial, Iranul a fost invadat simultan de Marea Britanie și Uniunea Sovietică. Motivul era strategic: petrolul și poziția geografică.

Iranul devenise nodul vital al „drumurilor petrolului”, esențiale pentru alimentarea efortului de război aliat și pentru blocarea accesului Germaniei naziste la resurse energetice.

Pentru mulți iranieni, această intervenție a fost o umilință națională. Ideea că marile puteri decid viitorul Persiei a devenit o traumă politică fondatoare.

1951–1953: Mossadegh, naționalizarea petrolului și Operațiunea Ajax

În 1951, premierul Mohammad Mossadegh ( a naționalizat compania petrolieră Anglo-Iranian Oil Company (viitoarea BP). Era un act de suveranitate economică fără precedent.

Pentru Londra, aflată în declin imperial, pierderea petrolului persan era o lovitură existențială. În contextul Războiului Rece, britanicii au convins Washingtonul că Mossadegh riscă să apropie Iranul de URSS.

La 19 august 1953, CIA și serviciile britanice au orchestrat lovitura de stat cunoscută drept 1953 Iranian coup d'état. Mossadegh a fost arestat, iar șahul Mohammad Reza Pahlavi a revenit la putere cu sprijin occidental.

Pentru americani, operațiunea a fost o victorie strategică. Pentru iranieni, a devenit dovada că democrația lor fusese sabotată de Occident. Această memorie istorică este invocată constant de liderii iranieni până astăzi.

Perioada posterioară a fost marcată de modernizare accelerată sub șahul Mohammad Reza Pahlavi (foto alaturi de familie), aliat al Occidentului, dar și de represiune internă și corupție sistemică. Reformele laice ale șahului moderne erau admirate în exterior, dar mulți iranieni le resimțeau ca impuse de sus în jos, slăbind legătura dintre putere și popor.

1953–1979: modernizare accelerată și autoritarism

Sub domnia șahului Mohammad Reza Pahlavi, Iranul a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA în Orientul Mijlociu.

Reformele au fost radicale:

drepturi extinse pentru femei

alfabetizare și expansiune universitară

industrializare accelerată

occidentalizare culturală

Teheranul anilor ’70 semăna, în multe privințe, cu o metropolă europeană. Dar modernizarea a fost impusă de sus în jos, în paralel cu represiunea poliției secrete SAVAK.

Pentru o parte a societății, șahul era simbolul progresului. Pentru alții, era perceput drept „marioneta Americii”.

De la monarhie la revoluție: când religia a ocupat statul

Imagine din 1978

În 1979, revoluția care l-a răsturnat pe șahul Mohammad Reza Pahlavi nu a fost doar o revoltă politică. A fost o explozie socială. Studenți marxişti, liberali, comercianți tradiționali din bazar și clerici șiiți au ieșit în stradă împotriva unui regim perceput ca autoritar și dependent de Washington.

Figura care a coagulat nemulțumirea a fost ayatollahul Ruhollah Khomeini, aflat ani la rând în exil. Mesajul său era simplu și puternic: monarhia corupe, Occidentul umilește, islamul trebuie să guverneze.

Momentul definitoriu al rupturii cu SUA a fost criza ostaticilor de la Ambasada americană din Teheran (4 noiembrie 1979 – 444 de zile). Studenții islamiști au justificat acțiunea prin dorința de a expune implicarea CIA în lovitura de stat din 1953.

De atunci, antiamericanismul a devenit pilon ideologic al regimului.

După fuga șahului, Iranul a organizat un referendum. Republica Islamică a fost aprobată cu o majoritate covârșitoare. Însă foarte repede, revoluția plurală s-a transformat într-o epurare. Liberalii au fost marginalizați. Stânga a fost zdrobită. Minoritățile religioase au fost reduse la tăcere.

Noua constituție a introdus conceptul de velayat-e faqih – „guvernarea juristului islamic”. Liderul Suprem devenea autoritatea supremă, deasupra președintelui și a parlamentului. Statul devenea teocrație.

În 1989, după moartea lui Khomeini, puterea a fost preluată de actualul lider suprem, Ali Khamenei. Fost președinte și apropiat al fondatorului regimului, Khamenei a consolidat un sistem dual: aparență electorală, control teocratic real.

Iranul post-1979: exportul revoluției și „axa rezistenței”

Republica Islamică și-a definit identitatea prin opoziția față de:

Statele Unite

Israel

influența occidentală în regiune

Sprijinul pentru Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza și alte grupări armate este prezentat ca parte a unei „rezistențe” împotriva imperialismului și sionismului.

Pentru liderii de la Teheran, conflictul nu este doar geopolitic, ci și teologic – un război împotriva „infidelilor”.

Arhitectura fricii: cum funcționează regimul

Iranul nu este o dictatură clasică, dar nici o democrație. Este un sistem hibrid, unde candidații sunt validați de Consiliul Gardienilor, instituție dominată de clerici loiali liderului suprem.

Instrumentele de control sunt multiple:

Garda Revoluționară Islamică (IRGC), forță militară paralelă cu armata

Poliția moralității, responsabilă de aplicarea codului vestimentar

Sistem judiciar dominat de clerici

Rețea extinsă de informatori

Execuțiile publice, arestările arbitrare și tortura au fost documentate constant de organizații internaționale. Iranul se află printre statele cu cele mai multe execuții pe cap de locuitor din lume.

Pentru femei, regimul a impus obligativitatea hijabului și restricții privind divorțul, custodia copiilor sau accesul la anumite funcții. Minoritățile etnice – kurzi, baluci – au fost frecvent ținta represiunii.

Ultimul deceniu: generația care nu mai tace

În 2009, „Mișcarea Verde” a contestat realegerea președintelui Mahmoud Ahmadinejad. Protestele au fost reprimate brutal.

În 2017–2019, revoltele au avut o natură economică: inflație, șomaj, corupție. Sute de manifestanți au fost uciși.

Momentul definitoriu a venit în 2022, după moartea tinerei Mahsa Amini, arestată pentru purtarea „incorectă” a hijabului. Protestele „Femeie, viață, libertate” au cuprins orașe întregi. Adolescente și-au ars vălurile în stradă. Elevi au înfruntat forțele de ordine.

Regimul a răspuns cu arestări în masă și condamnări la moarte. Dar ceva s-a schimbat: frica nu mai este totală. O generație născută după revoluție contestă legitimitatea sistemului.

Criza economică: sancțiuni, inflație și opioide

Economia iraniană este sufocată de sancțiuni internaționale legate de programul nuclear. Moneda națională s-a prăbușit repetat. Inflația a depășit frecvent 40–50%.

Șomajul în rândul tinerilor este ridicat, iar exodul creierelor continuă. Mulți absolvenți visează la emigrare.

Iranul se confruntă și cu una dintre cele mai grave crize de consum de opioide din lume. Poziția geografică – la granița cu Afganistanul, principal producător de opiu – a transformat țara într-un coridor al traficului. Dependența afectează milioane de oameni, iar statul oscilează între represiune și programe limitate de substituție.

Pe lângă droguri, societatea se confruntă cu:

criză severă a apei

poluare urbană extremă

corupție endemică

inegalități sociale adânci

Iranul și războiul din Ucraina

După invazia rusă din 2022, Iranul a devenit un partener strategic pentru Moscova. Dronele de tip Shahed, produse de industria militară iraniană, au fost utilizate de Rusia împotriva infrastructurii ucrainene.

Sprijinul nu este doar militar, ci și politic. Pentru Teheran, apropierea de Moscova și Beijing este o formă de contrabalansare a presiunii occidentale. Pentru Kremlin, Iranul oferă tehnologie accesibilă și experiență în ocolirea sancțiunilor.

Această alianță consolidează imaginea Iranului ca actor revizionist, dispus să provoace ordinea internațională.

Dosarul nuclear și spectrul confruntării

Negocierile privind acordul nuclear (JCPOA) au cunoscut perioade de speranță și colaps. Retragerea SUA în 2018 a amplificat tensiunile. Îmbogățirea uraniului la niveluri ridicate a reaprins temerile privind o posibilă armă nucleară.

Israelul consideră programul iranian o amenințare existențială. Lovituri punctuale, sabotaje și asasinate țintite au avut loc de-a lungul anilor.

Regiunea trăiește într-un echilibru fragil.

O societate între tradiție și globalizare

În ciuda izolării politice, societatea iraniană este profund conectată cultural la lume. Cinemaul iranian câștigă premii internaționale. Rețelele sociale – deși restricționate – sunt utilizate masiv prin VPN-uri.

Tinerii ascultă muzică occidentală, urmăresc seriale globale și discută politică online. Femeile reprezintă un procent semnificativ din studenți.

Există un paradox iranian: un stat rigid, dar o societate dinamică.

Viitor incert

Ayatollahul Khamenei care avea peste 80 de ani, a fost ucis de rachetele americano-israeliene. Succesiunea este un subiect tabu, dar inevitabil. Garda Revoluționară a acumulat putere economică și militară semnificativă. Reformiștii sunt marginalizați.

Va supraviețui sistemul teocratic încă o generație? Sau presiunea socială și economică va produce o nouă ruptură?

Istoria Iranului arată că schimbările majore vin brusc. În 1979, puțini anticipau prăbușirea monarhiei. Astăzi, puțini pot anticipa momentul unei eventuale transformări.

În metroul din Teheran, tânăra își scoate eșarfa pentru o clipă, apoi o așază din nou. Gestul ei nu răstoarnă regimul. Dar spune o poveste despre un popor care, de patru decenii, trăiește între credință impusă și libertate dorită.

Iranul nu este doar o problemă geopolitică. Este o societate vie, prinsă într-un sistem care o controlează și, în același timp, o teme.

Ce se întâmplă astăzi în Iran: conflict, proteste, răspuns și criză regională

La începutul lui martie 2026, conflagrația din Orientul Mijlociu a țâșnit dincolo de discuțiile diplomatice și a intrat în faza unei crize militare deschise cu implicații globale. Pe 28 februarie 2026, forțele armate ale Statelor Unite și ale Israel au lansat o operațiune militară masivă împotriva unor ținte din Iran, denumită de părțile participante Operation Lion’s Roar sau Epic Fury în comunicările oficiale. Aceasta a vizat sisteme antiaeriene, infrastructura militară și, potrivit unor rapoarte israeliene, numeroase oficii ale conducerii iraniene, inclusiv unele profilate ca aparținând elitei militare și serviciilor de securitate ale regimului. Reuters a relatat că printre victimele loviturilor s-ar număra înalți oficiali ai armatei iraniene, inclusiv posibila ucidere a ministrului Apărării și a unui comandant cheie al Gărzii Revoluționare — informații însă neconfirmate oficial de Teheran până în clipa de față.

Răspunsul Teheranului nu a întârziat: Iranul a lansat rachete balistice și drone către Israel și baze americane în statele din Golful Persic găzduind forțe ale SUA, vizând, potrivit Fars News (agenție de stat), obiective ce includ baze și instalații militare străine. Autoritățile iraniene au declarat că vor continua „operațiunile de autoapărare” până când agresiunea va înceta “complet”.

Conflictul a escaladat rapid într-o criză regională de proporții fără precedent. Situația a afectat nu doar frontierele iraniene, ci și regiuni din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit și Qatar, acolo unde infrastructura cu active americane a fost vizată sau a fost amenințată de rachetele lansate de Iran, conform rapoartelor regionale de securitate.

Pe plan domestic, războiul a avut efecte contradictorii. În orașele mari, în urma loviturilor străine, au apărut cele mai neașteptate scene sociale din ultimii ani: unele segmente ale populației au celebrat uciderea liderilor regimului și declanșarea unor proteste spontane împotriva conducerii teocratice, evidențiind profunde diviziuni interne. Alte sectoare, în special cele controlate de instituțiile conservatoare, au rămas fidele ideii de „linie dură” împotriva Vestului și Israelului, ceea ce subliniază fractura socială accentuată.

Această nouă conflagrație are consecințe economice imediate, cu perturbarea rutelor maritime critice și cu creșteri semnificative ale prețurilor petrolului pe piețele internaționale, pe fondul închiderii sau perturbării traficului în strâmtorile strategice Ahur-Mozand (Hormuz).

Reacțiile internaționale au fost variate: state precum Franța au pus forțe de securitate în stare de alertă maximă, temându-se că tensiunile militare ar putea alimenta proteste sau acte de violență în diaspora și chiar acțiuni violente dincolo de granițele regiunii.

În acest context, protestele anti-regim care s-au intensificat în 2025, potrivit Encyclopaedia Britannica, au fost apropiate ca amploare de mișcarea „Woman, Life, Freedom”, dar au fost inițial determinate de condiții economice și sociale grave, inclusiv căderea masivă a monedei naționale, șomajul în rândul tinerilor și creșterea costului vieții.

Conflictul actual – cu bombardamente, lovituri de retorsiune și amenințări reciproce – nu este doar o escaladare militară, ci un punct de cotitură care reflectă tensiunile acumulate de decenii între teocrația iraniană, societatea civilă, vecini regionali și puteri globale. Liderii externi, de la Washington la Bruxelles, au formulat apeluri pentru de-escaladare, avertizând asupra riscului unei confruntări mai ample cu consecințe grave pentru civili și stabilitatea globală. În același timp, granițele între protest social intern și sprijin extern pentru revoltă au devenit – pe măsură ce Iranul este lovit de puteri externe – tot mai greu de distins, punând în lumină vulnerabilitățile unei societăți aflate în pragul unei transformări profunde și al unei crize fără precedent.